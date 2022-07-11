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Путін через секретні канали домагається переговорів із Заходом - Клімкін

11 липня 2022, 09:04

На думку дипломата Павла Клімкіна, російський диктатор буде вкрай і особливо сильно тиснути на країни Заходу в плані переговорів восени 2022 року.

Путін, санкції
Путін через таємниці канали домагається переговорів із Заходом - Клімкін / Reuters

Російський диктатор Володимир Путін зтремиться до переговорів з керівництвом країн Заходу - через проблеми, які йому приносить війна в Україні. Про це заявив дипломат і колишній керівник МЗС України Павло Клімкін в ефірі Радіо НВ.

"У світі, що швидко розвивається, вони (росіяни — Главред) відокремлені від технологій, від реального експорту і від багатьох інших речей, тому Путін дуже бажає і жадає переговорів. Представники Путіна різними напівтаємними і таємними каналами намагаються виходити на США, на Європу і говорити: давайте домовимося якимось чином. Це буде вигідно і для нас, і для вас". Лякають енергетичною, продовольчою кризою і ще багатьом", - зазначив він.

На думку Клімкіна, диктатор Путін буде особливо сильно тиснути на Захід в плані переговорів восени, оскільки саме тоді буде для нього найкращий момент (тобто станеться сплеск цін на енергоносії і продовольство).

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Нова заява Путіна про війну в Україні

7 липня російський диктатор Путін на зустрічі з фракціями Державної Думи заявив, що Російська Федерація нібито ще "всерйоз не починала" війну проти України, але "чим далі, тим складніше з Москвою буде домовитися".

Водночас Путін стверджує, що сама Росія начебто не відмовляється від мирних переговорів з Україною.

Радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович іронічно прокоментував слова Володимира Путіна.

"Не починали, але вже закінчуєте. Всім цим потугам залишилося недовго. Місяць-півтора і всі спроби наступу затихнуть потроху", - сказав він.

Більш того, колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) теж жорстко розкритикував Путіна.

"О як! Не знаю навіть - як це коментувати. 8 років минуло, а "ще не починали", п'ятий місяць повноцінно воюємо - і теж саме. А якщо не починали - то коли почнемо-то? Два "етапи" СВО вже позаду...",- написав бойовик у своєму Telegram-каналі.

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Автор: Єгор Бунін
Володимир Путін Павло Клімкін війна Росії та України
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