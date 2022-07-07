Коли затихне наступ: Арестович дав прогноз після нових погроз Путіна

За словами радника голови ОПУ, через місяць-півтора наступи росіян в Україні потроху затихнуть.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович озвучив свій прогноз розвитку подій у війні в Україні після сьогоднішніх погроз лідера країни-агресора Володимира Путіна.
За його словами в ефірі Фейгін Live, спроби наступу російських військ на територію України притупляться вже зовсім скоро - через місяць-півтора.
"Не починали, але вже завершуєте. Всім цим потугам залишилося недовго. Місяць-півтора і всі спроби наступу затихнуть потроху", - сказав він.
Заяви Путіна в Держдумі
Раніше Главред писав, що російський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія нібито "всерйоз-то ще нічого не починала" - в рамках своєї військової агресії в Україні. Про це він сказав під час свого чергового публічного виступу на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми.
"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою, ну, що тут сказати, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього йде", — сказав диктатор.
Також Путін під час зустрічі з Держдумою і лідерами фракцій відкрито підтримав ідею прирівняти статус бойовиків так званих " ДНР" та "ЛНР " до російських військових.
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