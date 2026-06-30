"Путін боїться": експерт про ризики для Кремля через загрозу заворушень

Володимир Путін насправді боїться невдоволення в РФ, вважає Ігор Рейтерович.

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Розкрито ймовірність заколоту в Кремлі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Важливе із заяв Рейтеровича:

У РФ посилюватимуться апатія та депресія

Навряд чи це швидко призведе до виходу людей на вулиці

У Росії в найближчі місяці на тлі ударів України посилюватимуться апатія та депресія, заявив керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович.

"Але навряд чи це швидко призведе до виходу людей на вулиці. Однак навіть занурення російського суспільства в такий стан - це для нас позитивний момент", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт вважає, що люди в такому стані без ентузіазму виконують будь-які завдання. По суті, вони починають блокувати спроби російського керівництва активізувати ті чи інші механізми, наприклад мобілізацію.

"Путін насправді боїться, що це невдоволення почне виливатися в соціальні протести. Тому він, можливо, намагатиметься якось це мінімізувати. Але це не короткострокова історія. Це скоріше середньострокова перспектива. У найближчі кілька місяців росіяни просто виливатимуть усе це на кухнях, але навряд чи намагатимуться реально впливати на владу", - додав Рейтерович.

Експерт про ймовірність внутрішніх потрясінь у Росії

Колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука висловився щодо можливості виникнення серйозного внутрішнього протистояння в Росії. На його думку, незважаючи на наявність окремих представників політичних і ділових кіл, які можуть бути незадоволені діями нинішньої влади, їхній вплив на ситуацію залишається мінімальним.

Тука зазначив, що за останні роки російське керівництво значно посилило контроль над політичним простором і фактично ліквідувало організовану опозицію. За його словами, особливо активно цей процес відбувався протягом останніх двох років.

Експерт вважає, що в результаті в Росії практично не залишилося впливових політичних сил чи лідерів, здатних об’єднати незадоволені групи населення та скласти реальну конкуренцію чинній владі.

Раніше з’явився прогноз щодо бунту в РФ із падінням влади. У Володимира Путіна очевидна надідея: він закінчить війну, лише якщо в РФ усе завалиться, вважає Іван Преображенський.

Як повідомляв Главред, раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться висловлюватися проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

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Про персону: Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

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