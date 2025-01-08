Провал експорту нафти РФ: США повинні нанести санкційний удар по Росії - Рябцев

Узгоджений підхід і посилення санкційних обмежень можуть поставити Кремль у вкрай скрутне становище.

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Стратегія Трампа на ринку нафти навряд чи суттєво послабить позиції РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump/

Що сказав Рябцев:

Наразі вплив на доходи РФ від нафти мінімальний

США слід ввести санкції проти фінансових установ Росії

Україна запропонувала Штатам варіанти посилення ефективності санкцій

Новообраний президент США Дональд Трамп заявляв про стратегію посилення видобутку експорту американської нафти. Однак такий крок навряд чи зможе знизити доходи країни-агресора Росії від нафти, якими Кремль фактично фінансує продовження війни в Україні.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. За його словами, головна проблема в тому, що лише проти близько 100 російських суден, якими транспортують нафту та нафтопродукти із 800 Великобританія запровадила санкції.

Якщо говорити про санкції Євросоюзу чи Штатів, то ці країни ввели обмеження лише проти 50 танкерів, що мінімально впливатиме на знищення доходів РФ від експорту нафти.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Більше того, більшість цих танкерів не заходять до європейських, американських чи британських портів і не користуються послугами їхніх страхових, банківських чи інших компаній", - зауважив Рябцев.

Тому, щоб суттєво скоротити доходи країни-агресора від експорту нафти на нафтопродуктів потрібно ввести обмеження безпосередньо проти фінансових установ, через які проходять платежі російських компаній.

"У цьому контексті навіть загроза санкціями може мати значний ефект. Не секрет, що, наприклад, державні китайські банки вже уникають укладання контрактів, пов'язаних із оплатою за російську нафту", - додав експерт.

Також США варто звернути увагу на рекомендації, які раніше щокварталу надавала група Єрмака-Макфола, для посилення ефективності санкцій.

Дивіться відео про шанси США усунути Росію зі світового ринку нафти:

"Європейський Союз, Великобританія та Сполучені Штати вводять санкції окремо один від одного, дотримуючись власних національних інтересів та намагаючись уникнути шкоди для свого бізнесу. Через це ефективність таких заходів залишається обмеженою", - підсумував Рябцев.

Введення санкцій проти Росії - останні новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти країни-агресора Росії. Під санкційний удар можуть потрапити нафтові доходи РФ.

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно США запровадили санкції проти "Газпромбанку", який довгий час використовувався росіянами для обходу обмежень, торгівлі з іншими країнами та отримання валюти. Це завдало серйозного тактичного удару по економіці Росії, спричинивши різке падіння рубля до 115 за долар, хоча згодом курс стабілізувався на рівні близько 100 рублів за долар.

Напередодні російський опозиціонер Ігор Яковенко попереджав, що у країни-агресора Росії будуть можливості для ведення війни проти України доти, доки немає серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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