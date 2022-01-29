Протести в Казахстані: Токаєв пояснив, навіщо "бойовики" захоплювали аеропорт в Алмати

Токаєв висловився про протести / Фото akorda.kz

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що під час січневих подій захоплення аеропорту в Алмати було організовано, щоб забезпечити прохід в місто прилетіли під виглядом гастарбайтерів "бойовиків". За його словами, це була ретельно спланована акція, повідомляє 24.kz

"Бойовики організували захоплення аеропорту, зараз слідство показує, що аеропорт був захоплений для того, щоб забезпечити прохід через нього громадян, які прилетіли з одного центральноазіатського міста. Це були підготовлені бойовики, які, природно, прилетіли під виглядом гастарбайтерів, їх провели через прикордонні стійки, запустили в місто і приступили до керівництва операцією", - сказав президент Казахстану.

За його словами, "бойовиків" цікавили матеріали кримінальних справ і досьє на казахських силовиків.

"Цих людей, природно, матеріальні цінності не цікавили. Вони керували атаками на адміністративні будівлі, їх цікавили кримінальні справи, досьє на співробітників правоохоронних органів, це була ретельно спланована акція, за своєю суттю терористична, із залученням бойовиків з-за кордону", - додав Токаєв.

Протести в Казахстані

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня – їх спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Але через кілька днів мітингувальники почали вимагати відставки уряду, викорінення корупції і кумівства в політиці. Вже до 4 січня протести охопили майже всі великі міста країни і переросли в масові зіткнення з поліцією.

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5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни.

Щоб вгамувати протести, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Після цього звернення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, повідомив про рішення направити колективні миротворчі сили в Казахстан.

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