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Введення військ ОДКБ: Україна побачила переважання військових РФ у Казахстані

10 січня 2022, 14:55

Українські дипломати закликають дотримуватися прав людини і забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури

казахстан, військові, рф
Війська РФ перекинули в Казахстан / Reuters

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували масові протести у Казахстані, які закінчилися розстрілом мітингувальників і введенням в країну військ ОДКБ.

Як йдеться в офіційній заяві МЗС, Україна уважно стежить за розвитком ситуації в Республіці Казахстан і засуджує насильство, яке спалахнуло в деяких казахських містах і призвело до людських жертв.

"Засуджуємо насильство, що спалахнуло в ряді казахстанських міст і призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українці пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги", - сказано в документі.

Уточнюється, що зараз сторонам "надзвичайно важливо вжити максимальних заходів для деескалації ситуації та запобігання подальшому насильству".

Українські дипломати закликають дотримуватися прав людини та забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку.

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У МЗС заявляють, що там взяли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану.

Дипломати відзначають, що іноземні війська повинні поважати незалежність, суверенітет і національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їх перебування не повинно виходити за рамки задекларованого обмеженого терміну.

"МЗС України буде продовжувати захищати інтереси українців у Казахстані, зокрема, надавати їм сприяння у поверненні на батьківщину. Тримаємо на особливому контролі ситуацію з нашими громадянами в Алмати", - підкреслюється в документі.

Там нагадують про рекомендації громадянам України, що знаходяться в Казахстані, залишатися в місцях тимчасового проживання і тримати зв'язок з українським посольством, яке інформуватиме про можливі шляхи виїзду з країни.

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Протести в Казахстані

Протести в Казахстані почалися 2 січня – їх спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Але через кілька днів мітингувальники почали вимагати відставки уряду, викорінення корупції і кумівства в політиці. Вже до 4 січня протести охопили майже всі великі міста країни і переросли в масові зіткнення з поліцією.

5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країна.

Щоб вгамувати протести, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Після цього звернення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, повідомив про рішення направити колективні миротворчі сили в Казахстан.

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