"Порядок у країні відновлено": Токаєв заявив про завершення АТО і місії ОДКБ у Казахстані

Він наголосив, що вуличні війни військових проти казахстанців закінчилися, але продовжуються пошуки організаторів протестів.
У Казахстані закінчилися протистояння між військовими і протестувальниками й відновлено конституційний порядок.
Антитерористична операція та місія Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), у межах якої в країну увійшли російські війська, найближчим часом завершаться. Про це розповів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час онлайн-саміту ОДКБ.
За словами Токаєва, організатори протистоянь нібито використали невдоволення населення в низці регіонів через зростання цін на газ і готували озброєні наступи.
Президент Казахстану зазначив, що проти країни влаштували кілька хвиль агресії, першим етапом яких були мирні протести. Потім, за його словами, були проведені політичні мітинги і на Алмати "накинулися озброєні бойовики, які видавали себе за мирних демонстрантів".
Токаєв заявив, що у країні намагалися здійснити державний переворот, і що важливо у майбутньому не допустити таких подій.
"Наразі конституційний порядок у Казахстані відновлено. Загрозам для безпеки країни запобігли... Найближчим часом масштабна антитерористична операція завершиться, а разом із нею і успішна місія ОДКБ", – резюмував він.
Протести в Казахстані
Мітинги в Казахстані почалися 2 січня і були викликані різким підвищенням цін на скраплений газ. Проте за декілька днів протестувальники вимагали вже не тільки знизити ціну на газ, а й відправити у відставку уряд, боротися з корупцією і кумівством, будувати нові фабрики і заводи, зменшити рівень безробіття тощо.
Влада запровадила надзвичайний стан: спочатку в Алмати і Мангістауській області, пізніше – в столиці та у всіх інших регіонах країни.
На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.
Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на певний термін. У країні тривала антитерористична операція. 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв Токаєв дав наказ відкривати вогонь щодо учасників масових акцій протесту на поразку без попередження. Загинуло багато людей, серед них і випадкові перехожі, які не брати участі у протестах.
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