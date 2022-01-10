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"Порядок у країні відновлено": Токаєв заявив про завершення АТО і місії ОДКБ у Казахстані

10 січня 2022, 11:22

Він наголосив, що вуличні війни військових проти казахстанців закінчилися, але продовжуються пошуки організаторів протестів.

АТО і місія ОДКБ найближчим часом завершаться, заявив президент Казахстану / akorda.kz

У Казахстані закінчилися протистояння між військовими і протестувальниками й відновлено конституційний порядок.

Антитерористична операція та місія Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), у межах якої в країну увійшли російські війська, найближчим часом завершаться. Про це розповів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час онлайн-саміту ОДКБ.

За словами Токаєва, організатори протистоянь нібито використали невдоволення населення в низці регіонів через зростання цін на газ і готували озброєні наступи.

Президент Казахстану зазначив, що проти країни влаштували кілька хвиль агресії, першим етапом яких були мирні протести. Потім, за його словами, були проведені політичні мітинги і на Алмати "накинулися озброєні бойовики, які видавали себе за мирних демонстрантів".

Токаєв заявив, що у країні намагалися здійснити державний переворот, і що важливо у майбутньому не допустити таких подій.

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"Наразі конституційний порядок у Казахстані відновлено. Загрозам для безпеки країни запобігли... Найближчим часом масштабна антитерористична операція завершиться, а разом із нею і успішна місія ОДКБ", – резюмував він.

Протести в Казахстані

Мітинги в Казахстані почалися 2 січня і були викликані різким підвищенням цін на скраплений газ. Проте за декілька днів протестувальники вимагали вже не тільки знизити ціну на газ, а й відправити у відставку уряд, боротися з корупцією і кумівством, будувати нові фабрики і заводи, зменшити рівень безробіття тощо.

Влада запровадила надзвичайний стан: спочатку в Алмати і Мангістауській області, пізніше – в столиці та у всіх інших регіонах країни.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на певний термін. У країні тривала антитерористична операція. 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв Токаєв дав наказ відкривати вогонь щодо учасників масових акцій протесту на поразку без попередження. Загинуло багато людей, серед них і випадкові перехожі, які не брати участі у протестах.

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