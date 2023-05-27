"Прорив диверсантів" і удар по авто військових РФ: на Брянщині йдуть бої – ЗМІ

Дрон-камікадзе атакував автомобіль "Нива" міноборони РФ, в результаті знищені двоє військових.

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Російські добровольці брали участь у рейдах територією РФ / скрін, 35 ОМБр імені Михайла Остроградського

У Брянській області недалеко від кордону з Україною почався бій після проникнення озброєної групи на територію РФ.

Крім того, регіон атакований за допомогою безпілотників, в результаті загинули двоє військових РФ, пише Telegram-канал "112".

"Дрон-камікадзе атакував автомобіль "Нива" міноборони РФ на дорозі Бровничі - Сушани в Брянській області. Загинули двоє військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на місці події працюють екстрені служби. Водночас у Мережі вже опублікували фото пошкодженої "Ниви".

Як уточнює Telegram-канал Baza, "диверсанти" намагаються прорватися в Брянську область, силовики РФ вже підняті по тривозі.

Канал "Новини Брянськ" пише, що біля села Бровничі йдуть бої з "українськими диверсантами".

"Українська ДРГ намагалася прорватися в село Сушани Брянської області. Також повідомляється про спробу прориву біля села Бровничі, там зараз йдуть бої. Оголошено сигнал "Едельвейс"... Мирні ховаються в підвалах, на вулиці чути постріли", – йдеться в повідомленні.

На Брянщині йдуть бої / скріншот

Нагадаємо, Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон Свобода Росії заявили про початку військової операції в Бєлгородській області.

Мета - звільнення регіону від влади режиму диктатора Володимира Путіна. Добровольці провели бої на КПП Грайворон, пройшли кілька населених пунктів і отримали трофейну техніку.

У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу з демілітаризації Бєлгородської області з метою створення там буферної зони для захисту українського кордону від російських окупантів.

В операції брали участь виключно громадяни РФ.

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