Курськ, Брянськ і Білгород: у РДК назвали напрямки нових рейдів повстанців

Війна триватиме, поки "повішене тіло Путіна не прикрасить стіни Кремля", йдеться в заяві РДК.

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Бійці РДК / t.me/russvolcorps

Незабаром можна очікувати нових рейдів російських добровольчих формувань, які вже звільнили ряд населених пунктів у Білгородській області.

"Війна триватиме, поки повішене тіло Путіна не прикрасить стіни Кремля, а його зграя не буде засуджена справедливим судом російського гніву", - йдеться в повідомленні в Telegram Російського добровольчого корпусу.

"Країна дозріла для змін. Країна дозріла для звільнення. А найбільше чекають звільнення території, прикордонні до зони військових дій: Курськ, Брянськ, Білгород", - пишуть російські повстанці.

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Разом з тим вони уточнюють, що мирне населення РФ може не турбуватися, адже РДК не воює з цивільними.

"Будь-яка допомога своїм співгромадянам, які були досить сміливими, щоб боротися проти путінської диктатури, наближає кінець війни, кінець смертей і кінець ганьби", - впевнені автори звернення.

Водночас вони звернули увагу на те, що "де і коли необхідно виступити – вирішує виключно військова необхідність".

Рейд добровольців в Бєлгородській області

Нагадаємо, вранці 22 травня з'явилася інформація про початок активних бойових дій в прикордонних районах Бєлгородської області. При цьому з'явилися кадри рейду російських добровольців по території Брянщини та Бєлгородщини.

Відзначається, що в результаті рейду добровольців РФ був знищено контрольно-пропускний пункт на території Бєлгородської області.

Відзначимо, що за даними Telegram-каналів, на території прикордонних районів Бєлгородської області почалися активні бойові дії.

В Кремлі прокоментували прорив через кордон у Білгородській області добровольчих підрозділів, які вже звільнили кілька населених пунктів. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що диктатору Володимиру Путіну повідомлено про спробу прориву.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і " РДК " на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.

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