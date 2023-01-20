Танки, далекобійні ракети й F-16 для ЗСУ: Зеленський потужно звернувся до учасників Рамштайна

Час грає на руку окупантам, Україна чекає на поставки танків від союзників, підкреслив президент.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський закликав збільшити військову допомогу Україні для відбиття збройної агресії РФ.

З таким закликом він звернувся до учасників зустрічі з оборони України у форматі Рамштайн.

"У ваших силах гарантувати артилерію і літаки, які будуть придушувати терор. У ваших силах здобути перемогу", - підкреслив глава держави.

Він упевнений в тому, що на сьогодні час грає на руку окупантам і уточнив, що Україна чекає на поставки танків від союзників.

"Сотні подяк - це не сотні танків. Всі ми можемо використовувати тисячі слів для дискусій, але я не можу підібрати слова замість гармат, які потрібні проти російської артилерії, або замість тих зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських ударів", - зазначив президент.

Крім того, він також закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайн" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет і винищувачів F-16.

Надання Україні далекобійних ракет і винищувачів буде кроком вперед у порівнянні з допомогою, яку союзники виділяють зараз, додав Зеленський.

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Нагадаємо, глава оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про те, що після поставок Україні бойових машин піхоти Marder, варто чекати передачі ЗСУ німецьких танків Leopard.

Як пояснила вона в Twitter, це стало результатом зміни позиції федерального уряду Німеччини.

"Це велике полегшення, що федеральний уряд і особливо канцелярія, нарешті, прокладають шлях для поставок танків в Україну", - пише вона.

Раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великобританії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, в тому числі пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", - йдеться в повідомленні на сайті британського уряду в суботу.

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