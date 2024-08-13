Просування 'повним ходом': нові відео бійців ЗСУ з Курської області

Операція ЗСУ у Курській області країни-агресорки Росії триває. Сьогодні, 13 серпня, бійці ударної групи "Чорний Лебідь" 225 окремої штурмової бригади виклали у мережу нове відео з Курської області. На кадрах військові розповідають, що росіяни втратили контроль над населеним пунктом Любимівка.
На кадрах український військовий замальовує літеру О у назві населеного пункту, внаслідок чого утворилося слово "Любимівка". Також на знаку видно кольори українського прапора.
"З перших днів війни ми на фронті. Робимо свою справу чесно і з душею", – сказав захисник на відео.відео дня
ЗСУ біля Любимівки Курської області – відео:
Варто зауважити, що це не перше відео ЗСУ на фоні дорожніх знаків у Курській області.
Вже повідомлялось, що боєць ЗСУ опублікував у Мережі відео в околицях міста Льгов Курської області. На кадрах військовий вітає рідних і махає їм на камеру, вказуючи на табличку виїзду з російського міста.
Крім того, нещодавно, в мережі з’явилось відео з російського міста Суджі Курської області. За словами бійця ЗСУ, який записав відео з центру міста, населений пункт взято під контроль України.
Також, українські військові публікували відео зняття прапора РФ з одного з адміністративних будинків у селі Дар'їно в Суджанському районі Курської області.
Операція в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
Бої в Курській області - що відомо
Нагадаємо, моніторингова група DeepState повідомляла, що 7 серпня, на другий день активних бої в Курській області Сили оборони України просунулися у місті Суджа за звільнити від росіян ряд населених пунтків.
Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке говорив, що українські війська наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також на південь і північ від нього, а тепер їх помітили за 22 км на південний схід від нього, поблизу села Гир'ї, де пролягає шлях із Суджі на слободу Біла - райцентр Біловського району Курської області.
Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що незважаючи на заяви російських військових блогерів про стабілізацію армією РФ лінії фронту, українські війська далі активно просуваються територією Курської області.
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