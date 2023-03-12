Кухар Путіна "зібрався" в президенти України: Данілов різко відповів Пригожину

Слова керівника бойовиків ПВК Вагнера Євгенія Пригожина про його, мовляв, "плани стати президентом України" виглядають дивно як для людини, у якої повинен бути мозок. Де глава української держави, а де окупанти. Навіть гіпотетична "участь" Пригожина в президентських перегонах неможлива. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
В ефірі всеукраїнського марафону UA Разом він прокоментував слова Пригожина, який, мовляв, "зібрався йти в президенти України".
"Він взагалі там заяву зробив, абсолютно дивну заяву, з точки зору людини, у якої повинен бути мозок. Він там кудись збирається балотуватися. Тільки хвора людина (могла таке сказати). Де президент України, а де ці..., які вбивають наших громадян", - сказав Данілов.
Також він додав, що Пригожин жодним чином не зміг би взяти участь у президентських перегонах в Україні.
Секретар РНБО підкреслив, що участь Пригожина у виборчих перегонах за пост президента України неможлива.
"Їм ніхто цього не дасть (зробити)", - підкреслив Олексій Данілов.
Заява Пригожина про "плани балотуватися в президенти України"
Раніше керівник бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що він, мовляв, має намір у 2024 році "балотуватися на пост президента України".
На уявних "виборах" він має намір, мовляв,"змагатися" з п'ятим президентом Петром Порошенком і чинним главою держави Володимиром Зеленським.
"Тільки но, дивлячись на все навколо, у мене з'явилися політичні амбіції. Я прийняв рішення балотуватися в президенти України в 2024 році. Буду конкурувати на цій посаді з Порошенком і Зеленським. Якщо виграю вибори, то тоді все буде добре, снаряди будуть не потрібні", - сказав Пригожин.
Додамо, що лідер російських окупантів ПВК Вагнера Пригожин навіть теоретично не може взяти участь у виборах президента України, оскільки він не громадянин країни, а в умовах воєнного стану вибори в Україні не проводяться.
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