Кухар Путіна "зібрався" в президенти України: Данілов різко відповів Пригожину

Заява глави бойовиків Вагнера Пригожина виглядає як мінімум дивниою, зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Ніхто в Україні не дасть Пригожину стати "президентом країни" - Данілов / Колаж Главред, скріншот YouTube

Слова керівника бойовиків ПВК Вагнера Євгенія Пригожина про його, мовляв, "плани стати президентом України" виглядають дивно як для людини, у якої повинен бути мозок. Де глава української держави, а де окупанти. Навіть гіпотетична "участь" Пригожина в президентських перегонах неможлива. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі всеукраїнського марафону UA Разом він прокоментував слова Пригожина, який, мовляв, "зібрався йти в президенти України".

"Він взагалі там заяву зробив, абсолютно дивну заяву, з точки зору людини, у якої повинен бути мозок. Він там кудись збирається балотуватися. Тільки хвора людина (могла таке сказати). Де президент України, а де ці..., які вбивають наших громадян", - сказав Данілов.

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Також він додав, що Пригожин жодним чином не зміг би взяти участь у президентських перегонах в Україні.

Секретар РНБО підкреслив, що участь Пригожина у виборчих перегонах за пост президента України неможлива.

"Їм ніхто цього не дасть (зробити)", - підкреслив Олексій Данілов.

Заява Пригожина про "плани балотуватися в президенти України"

Раніше керівник бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що він, мовляв, має намір у 2024 році "балотуватися на пост президента України".

На уявних "виборах" він має намір, мовляв,"змагатися" з п'ятим президентом Петром Порошенком і чинним главою держави Володимиром Зеленським.

"Тільки но, дивлячись на все навколо, у мене з'явилися політичні амбіції. Я прийняв рішення балотуватися в президенти України в 2024 році. Буду конкурувати на цій посаді з Порошенком і Зеленським. Якщо виграю вибори, то тоді все буде добре, снаряди будуть не потрібні", - сказав Пригожин.

Додамо, що лідер російських окупантів ПВК Вагнера Пригожин навіть теоретично не може взяти участь у виборах президента України, оскільки він не громадянин країни, а в умовах воєнного стану вибори в Україні не проводяться.

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