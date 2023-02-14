Пригожин вибухнув істерикою через Бахмут: заявив про відсіч ЗСУ і нездатність захопити місто

Бойовики ПВК Вагнера не взяли в оточення ЗСУ в Бахмуті, українські війська посилюються і б'ють по окупантах з артилерії, сказав Євген Пригожин.

Немає передумов для оточення ЗСУ окупантами РФ на півночі Бахмута - Пригожин / Колаж скріншот YouTube, соцмережі

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що інформація про нібито "блокування 1,5 тисяч осіб" на півночі Бахмута не відповідає дійсності. Він назвав чутки "нісенітницею", поскаржився на посилення ЗСУ та удари по окупантах. За словами Пригожина, загарбникам "найближчим часом взяти місто не вдасться", там йдуть важкі бої.

На одному з пропагандистських Telegram-каналів з'явилася його відповідь на питання про те, чи правда, що російські окупанти, мовляв, "заблокували півтори тисячі осіб на півночі Бахмута". Ватажок ПВК Вагнера сказав, що відомості недостовірні.

"Не розумію, звідки береться ця нісенітниця. На всіх напрямках противник активізується, підтягує все нові і нові резерви. Щодня від 300 до 500 нових бійців підходять до Бахмута на всіх напрямках", - зазначив Пригожин.

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За його словами, на півночі Бахмута йдуть важкі бої, про оточення окупантами сил оборони України й мови не йде.

"На сьогоднішній день на півночі йдуть важкі бої. Жодних передумов для оточення противника в північних районах немає... Штурмуються будинок за будинком, квадратний метр за квадратним метром. Йде важка бойова робота. Звідки беруться розповіді про якесь оточення і ще про щось - взагалі не зрозуміло", - каже бойовик.

Крім того, Пригожин визнав, що російським окупаційним військам не під силу взяти Бахмут, оскільки йде важкий опір.

"Свята не буде найближчим часом. Тому міркувати і деморалізувати всіх своїми нездійсненими обіцянками немає жодного сенсу. Створюється відчуття, що тут всі розбіглися і нікого немає, Україна порожня, а ми там мигдальничаємо – зайти не можемо. Бажаючих всіх запрошуємо: "Вперед, беремо автомати і побігли "оточеного" противника за дупу хапати!"- в істериці підкреслив ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Ситуація в Бахмуті

Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий раніше розповів про те, що окупанти РФ продовжують свої спроби наступу на Бахмутському напрямку. Противник робить ставку на живу силу, а не військову техніку. Ворог використовує авіацію, проте отримати перевагу в повітрі йому не вдається.

Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Войтко сказав, що у Бахмуті дуже складна ситуація. Російські війська намагаються оточити місто, але в окупантів нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор, там йдуть бої.

ЗСУ збили на Бахмутом Донецької області російський бойовий літак Су-27, на якому раніше літав ватажок бойовиків Вагнер Євген Пригожин і "кликав на повітряну дуель" президента України Володимира Зеленського. Бойовики підтвердили - літак було збито українською ППО.

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Наступ Росії: