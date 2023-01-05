Вигадують собі перемоги: у РФ змінили риторику, щоб замилити очі росіянам – ISW

У російському Міноборони змінили формат щоденних зведень, щоб приховати свої постійні провали – хваляться захопленням сіл і мовчать про поразки.

У Міноборони РФ розповідають росіянам про вигадані перемоги окупантів в Україні/ Telegram, скрін

Міністерство оборони країни-агресорки Росії в умовах постійних провалів окупантів на фронті змінило формат своїх щоденних зведень. Тепер відомство помпезно розповідає навіть про найменші успіхи армії РФ, щоб відвернути увагу від великих поразок.

На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), про що вони повідомили у своєму звіті. Фахівці зазначають, що з початку січня 2023 року Міноборони РФ у своїх повідомленнях зосереджує увагу на ударах по українських військових об'єктах, які не мають оперативного значення. При цьому про безуспішні наземні атаки окупантів у відомстві мовчать.

Росіянам намагаються навіть невеликі перемоги у маленьких населених пунктах подати як величезні успіхи окупаційної російської армії.

Також в Міноборони країни-агресорки Росії, розповідаючи про удари по об’єктах армії України, акцентують увагу на типах цих об’єктів, замовчуючи розташування. Географічну орієнтацію аудиторії не повідомляють, щоб не було можливості перевірити, чи справді у тому чи іншому місці був нанесений удар, який в РФ намагаються видати за "великий успіх" окупантів.

Як ще один відволікаючий маневр в Міноборони РФ використали розповідь про новий ракетоносець "Адмірал Горшков", який фактично ніяк не вплине на перебіг війни в Україні.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що російські окупанти штурмують Бахмут Донецької області вже півроку. Понад 60% міста зруйновано в ході боїв. Зараз загарбників відкинули на їхні попередні позиції, тобто за межі міста.

ЗСУ рознесли базу окупантів в окупованому Токмаку в Запорізькій області. Удар був нанесений 3 січня по місцю зосередження загарбниками своєї живої сили і техніки. Окупанти втратили близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський зазначає, що західний світ вже в січні ухвалить рішення щодо передачи Україні крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow (SCALP). Їхня дальність пуску становить до 450 кілометрів. Ракети нададуть ЗСУ, щоб зупинити варварське знищення окупантами РФ української інфраструктури.

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