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ЗСУ вгатили по базі окупантів у Токмаку: майже сотня загарбників знищені і поранені

4 січня 2023, 20:06
Удар був нанесений по місцю, де російські військові зосередили живу силу і техніку.
Украинские военные, российские военные
ЗСУ підірвали базу з окупантами в Токмаку/ 59-а ОМПБр Якова Гандзюка, Радіо Свобода

У Генштабі Збройних сил України підтвердили нанесення удару по базі російських військових в окупованому місті Токмак Запорізької області.

Удар був нанесений 3 січня по місцю зосередження загарбниками своєї живої сили і техніки. Про це йдеться у звіті Генштабу станом на вечір середи, 4 січня.

Також у Генштабі розповіли, які втрати були нанесені ворогу.

"Щодо втрат ворога. Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області було знищене місце дислокації окупантів РФ. За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару.

Також стали відомі нові подробиці знищення кількох сотень російських окупантів в результаті удару по розташуванню загарбників в Макіївці Донецької області. За словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, багато мобілізованих росіян розмістили у великих приміщеннях, не пристосованих для того, щоб ховатися в разі небезпеки.

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війна в Україні ЗСУ Запорізька область вторгнення Росії Токмак
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