Президент РФ зажадав від України роззброєння

Путін зажадав від України демілітаризації / Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність роззброєння України. Російський лідер під час брифінгу додав, що це єдиний фактор, який можна контролювати.

"Найголовніший пункт - це демілітаризація сьогоднішньої України. Оскільки це єдиний контрольований фактор, за яким можна спостерігати і контролювати", - сказав Путін.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

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Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР " та "ЛНР".

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