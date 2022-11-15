Президент Індонезії відкрив саміт G20 закликом зупинити війну, але не уточнив яку

Президент Індонезії на відкритті саміту G20 не сказав прямо про війну в Україні / Фото УНІАН

Президент Індонезії Джоко Відодо у своїй промові з нагоди відкриття саміту Великої двадцятки (G20), який 15-16 листопада проходить на Балі, закликав країни подолати розбіжності й не допустити занурення світу в нову "холодну війну".

При цьому Відодо не сказав про війну саме Росії проти України, пише The Guardian.

"Якщо війна не припиниться, світу буде важко рухатися вперед. Індонезія намагалася якнайкраще допомогти подолати дуже великі розбіжності. У нас немає іншого виходу, співпраця вкрай необхідна", – підкреслив індонезійський лідер.

"Світ стикається з надзвичайними проблемами, та їхній вплив відчувається дуже сильно на постачання продовольства та енергії", – додав Відодо.

Зазначимо, вперше комюніке за підсумками саміту може бути не підписано. Росія, яка є членом Великої двадцятки, виступить проти будь-яких різких висловлювань про її військові злочини в Україні. Також є сумніви, чи підтримає заяву Китай.

За словами високопоставленого американського чиновника, під питанням також може опинитися полегшення тягаря заборгованості найбідніших країн світу.

Виступ Зеленського на саміті G20

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки закликав припинити руйнівну війну Росії.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - заявив він і зазначив, що Мінська-3 не буде.

Зеленський також опублікував розширений список умов закінчення війни:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Зазначимо, що під час всього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їхнього списку Росію. Він подякував їм за те, що вони дали зрозуміти, що "не може бути виправдань ядерному шантажу".

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін відмовився брати участь у саміті "Великої двадцятки" (G20) 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Замість нього поїхав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Онлайн-присутність Путіна на самітах G20 і АТЕС або його відеозвернення до учасників не планується.

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