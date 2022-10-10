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Німеччина передасть Україні першу систему ППО IRIS-T вже найближчими днями - міністр оборони ФРН

10 жовтня 2022, 15:26

Крістіні Ламбрехт додала, що поставки наступних трьох систем плануються в наступному році.

IRIS-T
Німеччина передасть Україні першу систему ППО IRIS-T вже найближчими днями / Вікіпедія

Німеччина хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "у найближчі кілька днів".

Як повідомила Міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт, відновлення ракетних ударів по містах підкреслює, наскільки важливо швидко надати Україні системи ППО, пише Reuters.

"Тому зараз ми надаємо спеціальну підтримку засобами для протидії загрозі з повітря. У найближчі кілька днів перша з наших чотирьох передових систем IRIS-T буде готова ефективно захищати українців", - заявила Ламбрехт.

Також вона додала, що поставки наступних трьох систем плануються в наступному році.

IRIS-T: що відомо про німецьке ППО

Згідно з даними у відкритих джерелах, IRIS-T - ракета класу "повітря-повітря " малої дальності, оснащена охолоджуваною інфрачервоною головкою самонаведення. Розробка велася під керівництвом Німеччини в кооперації з 6 країнами.

Характеристики IRIS-T:

  • Довжина: 2,936 м
  • Діаметр: 0,127 м
  • Розмах крила: 0,350 м
  • Стартова маса: 87,4 кг
  • Дальність пуску: ~25 км
  • Швидкість польоту: до 3 М (1020 м/сек або 3672 км / год)
  • Бойова частина: осколково-фугасна
  • Маса БЧ: 11,4 кг
  • Детонатор: Активний радіолокаційний
  • Рухова установка: РДТТ

Також ми писали, що німецька система ППО IRIS-T, яку ФРН передасть Україні вже в жовтні, допоможе прикрити Київ, а через три-чотири роки убезпечить інші міста і важливі об'єкти України.

Як повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, дипломати працювали над передачею даної системи ППО з перших днів війни, виготовлення для України завершиться в кінці літа, потім пройде навчання, а поставка Iris-t відбудеться в жовтні.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ПВО
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