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Президент ФРН розпустив Бундестаг і призначив нові вибори до парламенту

Олексій Тесля
27 грудня 2024, 12:58
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Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про необхідність формування дієздатного уряду і надійної більшості в парламенті ФРН.
Бундестаг, Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив нові вибори до Бундестагу / Колаж: Главред, фото: @hib_Nachrichten, Facebook/Bundespraesident.Steinmeier

Головне:

  • Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент
  • Президент ФРН призначив дату виборів до Бундестагу на 23 лютого

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент країни (Бундестаг) після відповідного запиту канцлера ФРН Олафа Шольца.

Штайнмаєр призначив дату виборів до Бундестагу на 23 лютого 2025 року, повідомляє Deutsche Welle.

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"У складні часи, як зараз, для забезпечення стабільності потрібен дієздатний уряд і надійна більшість у парламенті", - підкреслив президент Німеччини.

Штайнмаєр також додав: "Я переконаний, що нові вибори зараз є правильним шляхом на благо нашої країни".

Криза в Берліні

Раніше Бундестаг виніс вотум недовіри уряду канцлера ФРН Олафа Шольца. Недовіру уряду Шольца висловили 394 депутати, 207 - підтримали уряд, 116 депутатів утрималися. Шольц сам раніше закликав провести таке голосування, оскільки це може дозволити йому провести дострокові вибори.

Раніше Шольц, який очолює Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), домовився з опозиційними партіями про плани провести дострокові вибори 23 лютого 2025 року.

Додамо, що в листопаді правляча коаліція у ФРН розпалася через розбіжності через економічну політику Шольца.

Перевибори до Бундестагу - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Шольц ініціює дострокові вибори: у Німеччині назрівають серйозні проблеми. Шольц хоче ініціювати проведення дострокових парламентських виборів у Німеччині вже 23 лютого 2025 року.

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є лідером Вільної демократичної партії. "Світлофорна" коаліція в Бундестазі розпалася.

Нагадаємо, що Шольц сам порушив питання про довіру після розпаду так званої світлофорної коаліції. Він хоче таким чином ініціювати проведення дострокових парламентських виборів у Німеччині.

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Хто такий Олаф Шольц?

Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія.

19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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