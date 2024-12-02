Надання Україні Taurus: у Німеччині почали обговорення, крига може скреснути

Попри те, що дискусія щодо ракет Taurus все ще триває, Німеччина не послаблює військову допомогу Україні.

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Далекобійність ракет - одна з причин, чому Німеччина досі не передала їх Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, wikimedia.org

Що сказав Шольц:

У Німеччині розглядають можливість надання Україні Taurus

Німеччина здатна оснастити шість бригад ЗСУ

Німецький канцлер Олаф Шольц протягом місяців заперечував можливість надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Однак зараз у Німеччині активно дискутують щодо передачі окремих систем.

Про це Шольц сказав під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 2 грудня. Німецький політик наголосив, що попри обговорення загальна підтримка України не зменшується.

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"Щодо окремих систем ми дискутуємо чи надавати їх, чи ні. Це стосується як дальності, так і того, хто може запрограмувати їх", - пояснив він.

Ракета Taurus / Інфографіка: Главред

Канцлер також наголосив, що за попередніми розрахунками, до 2026 року Німеччина могла б забезпечити шість українських бригад за умови такої ж військової підтримки.

Візит Шольца до Києва - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до України, який став другим із початку повномасштабної війни.

Згодом стало відомо, що Німеччина передасть Україні новий екстрений пакет військової допомоги. Цей пакет має допомогти Україні в зимовий період. Шольц також повідомив, що Україна вже отримала від Німеччини п'ять повних комплексів систем IRIS-T, три установки "Patriot" і понад 50 зенітних установок "Гепард".

Також повідомлялося, що під час пресконференції з Шольцом президент Зеленський заявив, що санкційна та дипломатична ізоляція послаблюють позиції російського диктатора Володимира Путіна, а розмови лідерів інших країн з ним не додають сили Україні.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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