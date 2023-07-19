Президент Бразилії осоромився заявою про війну і "наїхав" на Зеленського

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва не називав агресора РФ винною у війні.

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Лула да Сілва оскандалився заявою про війну / Колаж ua.depositphotos.com, facebook.com/Lula/

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив про те, що світ нібито вже втомився від війни Росії в Україні.

Саме тому він наполягає на мирних зусиллях по завершенню "конфлікту". Про це Лула сказав журналістам у Брюсселі, повідомляє Bloomberg.

"Світ починає втомлюватися. Країни починають втомлюватися. Так що настане момент, коли буде мир. І тоді повинна бути група країн, здатних розмовляти з Росією і розмовляти з Україною", — підкреслив він.

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Відзначається, що в ході дводенного саміту лідерів Європейського Союзу і Латинської Америки президент Бразилії не називав агресора РФ винною у війні.

Сілва також заявив, що Володимир Зеленський і його американський колега Джо Байден також винні в тому, що не змогли продовжити переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше в МЗС відповіли президенту Бразилії щодо Криму. У Міністерстві закордонних справ прокоментували пропозицію президента Бразилії Інасіо Лула да Сілви щодо територіальних поступок Росії. Україна не торгує своїми територіями, підкреслив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Раніше колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зараз не йдеться про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні. При цьому екс-політик впевнена в тому, що війна обов'язково закінчиться за столом переговорів.

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