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Міністр оборони Болгарії позбувся посади через слова про Україну

1 березня 2022, 01:51

Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков пояснив своє рішення.

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Міністр оборони Болгарії позбувся посади через слова про Україну / facebook.com/stefan.d.yanev

Болгарський Міністр оборони Стефан Янєв позбувся посади. Чиновник не зміг назвати війну в Україні війною.

Відповідне рішення прийняв прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков, пише інформагентство Reuters.

За словами Петкова, офіційна Софія поділяє позицію Європейського Союзу щодо України. Тому Стефана Янева звільнили через небажання називати вторгнення Росії війною.

"Мій міністр оборони не може використовувати слово "операція" замість слова "війна". Не можна назвати це операцією, коли тисячі солдатів з одного й іншого боку вже вбиті", - пояснив своє рішення Петков.

1 березня уряд Болгарії має схвалити звільнення міністра.

Нагадавши, Україна веде оборонну операцію у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Росії. Президент РФ Володимир Путін рано вранці, 24 лютого, оголосив про так звану "військову операцію" проти України. Після цього територія країни була обстріляна ракетами. Далі вторглися російські війська.

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