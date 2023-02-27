Пробив нове дно: пропутінський Орбан жорстко виступив проти вступу України до НАТО

Прем'єрміністр Угорщини цинічно порадив усім "10 тисяч разів подумати", перш ніж приймати рішення про вступ України до НАТО.

Віктор Орбан виступає проти вступу України до НАТО / Колаж фото УНІАН

Фанат Путіна прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан знову оскандалився через свою заяву. Він вважає, що зараз краще не займатися розширенням НАТО і вступом України до Альянсу. Орбан боїться, що це нібито "може втягнути Угорщину у війну". Про це повідомляє Telex.

Щоб прийняти остаточне рішення, Орбан радить "подумати 10 тисяч разів".

"Ми повинні десять тисяч разів подумати про подальше розширення НАТО на схід, щоб це не втягнуло Угорщину у війну", - сказав Орбан.

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При цьому він акцентував на тому, що "обдумане" рішення не має відношення до питання про вступ до НАТО Швеції та Фінляндії. Але його група не буде голосувати за цей вступ, оскільки це може призвести до "ескалації".

Скандальні заяви Орбана щодо України

Раніше прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан оскандалився через гучну заяву, сказавши, нібито "Україна стає нічийною землею". У МЗС миттєво відреагували та викликали посла Угорщини для пояснень.

Також Орбан в чергове став на захист російського диктатора Володимира Путіна і заявив, що Захід нібито оголосив Сходу "холодну війну". Тепер Орбан відкрито хоче підтримати відносини з конкурентами Заходу і претендувати на роль "регіонального лідера".

Також він "влип" у новий скандал, сказавши, що на сході його країна межує з росіянами. При цьому він "забув" про Україну. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на останні скандальні заяви угорського прем'єра.

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