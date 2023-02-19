"Це не конфлікт між арміями добра і зла": Орбан осоромився через заяву про війну в Україні

Віктор Орбан закликав Україну припинити бойові дії та почати мирні переговори, а країни Заходу - припинити підтримувати один з таборів "чужої війни".

Віктор Орбан вважає, що західні поставки зброї Україні затягують війну / Фото УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову відзначився скандальною заявою про війну в Україні. Агресивне вторгнення РФ в Україну угорський прем'єр назвав "війною між двома слов'янськими країнами", в яку Євросоюз не повинен втручатися. Також Орбан вважає, що західні поставки зброї Україні затягують війну.

Орбан закликав Україну припинити бойові дії та почати мирні переговори, а країни Заходу - припинити підтримувати один з таборів "чужої війни", передає видання iDnes.

"Коли Росія напала, Захід не ізолював конфлікт, а підняв його на загальноєвропейський рівень. Війна в Україні - це не конфлікт між арміями добра і зла, а між двома слов'янськими країнами. Це їхня війна, а не наша", – заявив Орбан у щорічному посланні до країни.

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Також угорський прем'єр звинуватив Німеччину в тому, що вона очолила один з таборів війни Росії проти України.

"Спочатку німці не постачали в Україну зброю, а постачали лише шоломи. Але зараз німецькі танки Leopard повинні прокотитися через українську територію на схід, до російського кордону. Можливо, навіть за старими картками", - заявив Орбан, очевидно, натякаючи на Другу світову війну.

Як відомо, Угорщина відмовляється постачати Україні зброю та навіть не дозволяє її транспортувати через свою територію. Також Будапешт відмовляється підтримувати антиросійські санкції, а безпосередньо Віктор Орбан підтримує дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним з моменту вступу на посаду в 2010 році.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що на сході його країна межує - з росіянами. При цьому він "забув" про Україну.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський запросив в Україну прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб під час цього візиту обговорити питання, які турбують Угорщину. Таким чином можна було б вирішити дискусійні питання.

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