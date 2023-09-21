Брюссель відреагував на неочікувану заяву Моравецького про поставки зброї Україні

Петер Стано заявив, що країни-члени Європейського Союзу мають право самостійно визначати, яке озброєння вони надають Україні.

https://glavred.net/world/bryussel-otreagiroval-na-neozhidannoe-zayavlenie-moraveckogo-o-postavkah-oruzhiya-ukraine-10502515.html Посилання скопійоване

Брюссель відреагував на заяву Моравецького / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

Єврокомісія висловила рішучу підтримку Києву після заяви глави польського уряду Матеуша Моравецького про припинення постачання зброї Україні. Про це заявив зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Так, Стано не став давати пряму оцінку заяві Матеуша Моравецького.

"Ми не коментуємо оголошення Польщі про те, що вони мають намір зробити стосовно їх добровільного двостороннього внеску у законну оборону України проти агресії", - зазначив він. відео дня

Натомість Стано заявив, що політика Євросоюзу стосовно України не змінюється.

"Підтримка Євросоюзом України залишається твердою у всіх сферах, у яких ми підтримуємо Україну: політичній, економічній, гуманітарній, міжнародній, дипломатичній та військовій", - наголосив зовнішньополітичний речник ЄК.

Також він зауважив, що країни-члени Європейського Союзу мають право самостійно визначати, яке озброєння вони надають Україні.

Нагадаємо, напередодні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії, а тому припинила передавати військову допомогу Україні.

До слова, раніше Польща погрожувала знизити підтримку України через зернову кризу. Польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що уряд є "невблаганним" у питанні зернового ембарго. Причина цього – інтереси польських фермерів.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.