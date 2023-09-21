УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Брюссель відреагував на неочікувану заяву Моравецького про поставки зброї Україні

Аліна Дембіцька
21 вересня 2023, 15:55 оновлено 21 вересня, 15:56
Петер Стано заявив, що країни-члени Європейського Союзу мають право самостійно визначати, яке озброєння вони надають Україні.
Матеуш Моравецкий, танки Leopard 2
Брюссель відреагував на заяву Моравецького / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

Єврокомісія висловила рішучу підтримку Києву після заяви глави польського уряду Матеуша Моравецького про припинення постачання зброї Україні. Про це заявив зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Так, Стано не став давати пряму оцінку заяві Матеуша Моравецького.

"Ми не коментуємо оголошення Польщі про те, що вони мають намір зробити стосовно їх добровільного двостороннього внеску у законну оборону України проти агресії", - зазначив він.

відео дня

Натомість Стано заявив, що політика Євросоюзу стосовно України не змінюється.

"Підтримка Євросоюзом України залишається твердою у всіх сферах, у яких ми підтримуємо Україну: політичній, економічній, гуманітарній, міжнародній, дипломатичній та військовій", - наголосив зовнішньополітичний речник ЄК.

Також він зауважив, що країни-члени Європейського Союзу мають право самостійно визначати, яке озброєння вони надають Україні.

Нагадаємо, напередодні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії, а тому припинила передавати військову допомогу Україні.

До слова, раніше Польща погрожувала знизити підтримку України через зернову кризу. Польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що уряд є "невблаганним" у питанні зернового ембарго. Причина цього – інтереси польських фермерів.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Вріже холодрига і будуть потужні снігопади: якою буде зима в Україні

Вріже холодрига і будуть потужні снігопади: якою буде зима в Україні

15:41 Синоптик
20 постраждалих, 40 пошкоджених будівель: наслідки ракетного удару

20 постраждалих, 40 пошкоджених будівель: наслідки ракетного удару

15:28 Україна
Вибухом рознесло командний пункт ЧФ: подробиці удару по окупантах у Криму

Вибухом рознесло командний пункт ЧФ: подробиці удару по окупантах у Криму

14:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:55

Брюссель відреагував на неочікувану заяву Моравецького про поставки зброї Україні

15:41

Вріже холодрига і будуть потужні снігопади: якою буде зима в Україні

15:29

"Чат війни. Мощун": як селище під Києвом стало щитом столиці на початку війни

15:28

20 постраждалих, 40 пошкоджених будівель: наслідки ракетного удару

15:12

Фільми про кохання, які варто подивитися: вічна класика і кіно, яке приголомшить

Ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи - що відомоРакетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи - що відомо
15:08

Олена Зеленська засвітила грайливе декольте на зустрічі з першою леді США

15:01

Що можна подарувати на День вчителя бюджетно: 6 класних ідей

14:55

Вибухом рознесло командний пункт ЧФ: подробиці удару по окупантах у КримуВідео

14:46

Важливі переговори у Вашингтоні: Зеленський - про збільшення кількості ППО

Реклама
14:41

Україна заплатить 20 000 євро: суворе покарання від УЄФА

13:54

"Довбануло так, що вікна вилетіли": очевидець розповів про ракетний удар по ЧеркасахФотоВідео

13:53

Удари по Криму і РФ: у ГУР розкрили деталі потужної нічної "бавовни"

13:36

Як швидко і легко прибрати катишки з одягу: 3 безвідмовних способи

13:33

Favbet Foundation передав стрілецькому підрозділу ЗСУ пікап високої прохідності

13:22

Київ і Варшава домовилися знайти компроміс з експорту українського зерна

13:15

Виводить з себе: Холоденко розповіла, як відповісти на непрохану пораду

13:05

Не усім вдасться знайти капелюх в кімнаті за 12 секунд: надзвичайна загадка на уважність

12:58

Онкохвора Шеннен Доерті пожартувала над своїм раком і невдалим особистим життям

12:54

РФ масовано била по Україні: експерт назвав ймовірні цілі наступного обстрілу

12:51

День вчителя Україна 2023: коли відзначати і чому присвячене свято

Реклама
12:50

"Обкладали вибухівкою": зірка "Брата-2" родом з Маріуполя цинічно "станцювала на кістках" убитих в драмтеатрі

12:27

Китайський гороскоп на завтра 22 вересня 2023: Кроликам - дивувати, Зміям - відпочинок

12:18

Ще одна країна думає над тим, щоб передати Україні свої F-16

12:02

Все літо боролася за життя: дочка путініста Ернста повідомила про важке захворювання

11:51

Зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк розповів, чи "нормас" йому було зніматися в проєктах з РФ

11:51

Майже 400 населених пунктів без світла: РФ вперше за 6 місяців вдарила по енергооб’єктах

11:15

Про що мовчать грибники: де найкраще шукати білі гриби

11:01

СБУ і ВМС атакували військовий аеродром "Саки" у Криму – ЗМІ

10:58

Окупанти ниють через "істеричні" спроби генералів відбити Андріївку-ISW

10:24

Обман на кожному кроці: як перевірити порошок на підробку

10:17

Перестаньте готувати рулети з лаваша: вам потрібно всього 2 яйця - новий рецепт

10:17

Росія випустила по Україні 43 ракети з десяти літаків: скільки вдалося збити

10:05

Іменини 22 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:56

РФ атакувала ракетами Рівненщину: зруйноване СТО і не тільки, багато людей без світлаВідео

09:52

РФ вдарила ракетами С-300 по Харкову: є постраждалі та руйнуванняФото

09:44

Індексація пенсій: якими будуть виплати і приблизна дата

09:40

Що ви побачили першим: оптична ілюзія покаже, наскільки ви впевнені в собі

09:36

Регулярні удари перетворюють Чорноморський флот на флотиліюПогляд

09:10

Як не зіпсувати пуховик: що робити, щоб він не збивався при пранні

09:10

Атака РФ на Київ: у трьох районах уламки наробили біди, постраждали 7 осіб, зокрема і дитинаФотоВідео

Реклама
09:00

Гороскоп на завтра 22 вересня 2023: Леву - знайомство, а Стрільцю - складний період

08:53

Ракетний удар окупантів: у Київській області постраждали двоє людей - Нацполіція

08:25

Під завалами багато людей: росіяни атакували готель у Черкасах, всі подробиціВідео

08:19

"Моторошно, жах прямо": вночі в Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантівВідео

08:14

Росіяни вдарили по житлових кварталах в Херсоні: є загиблі і поранені

06:55

До березня путінський режим може впастиПогляд

05:20

Навіть не здогадуєтеся: названо найдивніші добавки, які ви їли

05:00

Що робити, якщо не працює Wi-Fi роутер: способи, які повернуть вам Інтернет

04:32

Яке сьогодні свято 21 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

04:30

Які речі потрібно викинути 22 вересня, щоб позбутися від хвороб: прикмети дня

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти