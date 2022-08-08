Експерт пояснив, чому РФ не вдається сховати техніку від HIMARS/ Reuters, DVIDSHUB Flickr

Російські загарбники користуються спеціальними "відбивачами ракет", марно сподіваючись, що вони зможуть захистити їх від ракет, випущених українськими військовими з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Проте такі російські "хитрощі" насправді не спрацьовують, адже такі відбивачі розраховані на інший тип озброєння. Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

За його словами, відбивачі покликані запобігати виявленню російської техніки радарами. Проте, чого б не очікували російські окупанти, насправді на HIMARS це не діє.

"Ті відбивачі, які вони поставили, не стосуються HIMARS. Я простіше поясню: є у вас катер або корабель, і ви на нього ставите відбиваючий елемент, щоб радари не могли його виявити та уразити протикорабельною ракетою або іншим типом. Але це не стосується ракет типу HIMARS чи інших боєприпасів, які мають інший принцип наведення", – сказав Мусієнко.

Раніше повідомлялося, що у лавах російських загарбників на окупованих територіях Запорізької області знову спалахують етнічні конфлікти. Під час однієї з таких ситуацій окупанти застрелили одного з командирів підрозділів чеченської національності.

Нагадаємо, українські військові покроково деокуповують захоплені росіянами території та просуваються вперед. Наступні два місяці можуть стати вирішальними у війні в Україні, зазначив шеф польського Бюро нацбезпеки Павло Солох.

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