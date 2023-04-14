Уряд Німеччини дав дозвіл Польщі на передачу винищувачів МіГ-29 Україні - Spiegel

Україна отримає від Польщі винищувачі МіГ-29 зі складів НДР. У польських ВПС на сьогоднішній день цих літаків близько дюжини.

https://glavred.net/world/pravitelstvo-germanii-dalo-razreshenie-polshe-na-peredachu-istrebiteley-mig-29-ukraine-spiegel-10463383.html Посилання скопійоване

Варшава наполегливо закликала Берлін забезпечити ЗСУ літаками Міг-29 / Колаж фото УНІАН

Федеральний уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на експорт винищувачів МіГ-29 зі складів НДР в Україну. Про це повідомило видання Der Spiegel з посиланням на свої джерела.

Варшава наполегливо закликала Берлін забезпечити ЗСУ цією технікою напередодні контрнаступу ЗСУ. Німеччина довгий час відхиляла можливість постачати українській армії винищувачі, але 13 квітня, за даними видання, пішла на поступки.

"Польща вже оголосила в березні про постачання Україні винищувачів МіГ-29 радянської розробки, щоб допомогти країні відбити напад Росії. Однак спочатку машин з колишніх запасів НДР поставлено не було", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер перейняв у Національної народної армії (ННА) НДР. Радник з безпеки Польщі Яцек Сев'єра заявив в кінці березня, що в польських ВПС на сьогоднішній день цих літаків близько дюжини. У договорах купівлі-продажу озброєнь з Німеччини зазвичай обмовляється, що ФРН може погодитися на можливу більш пізню передачу третій стороні.

Передача МіГ-29 Україні

Україна могла отримати від західних партнерів до 36 винищувачів МіГ-29 для захисту від країни-агресора Росії. Також перед контрнаступом українських військових нашій державі могли передати й іншу бойову авіацію. Про це сказав ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, такі надходження військової допомоги можуть змінити ситуацію на фронті. Зокрема, це допоможе захисникам України відновити сили за окремими напрямками.

23 березня Україна отримала перші чотири винищувача МіГ-29. Про це повідомив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

3 квітня стало відомо, що Польща передала Україні кілька перших винищувачів МіГ-29. Про це розповів керівник офісу міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач. Він не уточнив, скільки літаків отримала Україна в першій партії.

5 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща ухвалила рішення передати Україні ще 4 винищувачі МіГ-29. Також у Варшаві готові передати Україні ще більше літаків.

У Міністерстві оборони Болгарії обговорюють можливість передати Україні, літаки МіГ-29. Але зробити це зможуть лише "без втрати власних можливостей".

Винищувач МіГ-29 МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") — радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені Мікояна, передає Вікіпедія. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Інші новини по темі: