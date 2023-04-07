Росіяни могли псувати винищувачі МіГ-29 перед їх передачею ЗСУ - міністр оборони Словаччини

У Словаччині росіяни могли навмисно шкодити винищувачі МіГ-29 для України прямо на авіабазі Сляч, сказав словацький міністр оборони.

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Прапори України та Словаччини, а також винищувач МіГ-29 / Колаж фото УНІАН

У Словаччині технічні фахівці з країни-агресора Росії, які до 2022 року працювали на місцевій авіабазі Сляч, могли навмисно пошкоджувати винищувачі МіГ-29 виробництва СРСР. З такою заявою виступив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє портал Euroactiv.

Він каже, що Словацька армія не використовувала ці літаки з серпня минулого року. І саме їх передали Україні в березні 2023 року. Міністр розповів, що в двигунах винищувачів були запчастини, до яких мали доступ і словацькі фахівці, і фахівці з країни-агресора РФ. Причому дефекти були виявлені тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни.

"Вони вміли літати, але це не означає, що вони могли воювати. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до їх відльоту, привезли запчастини і оглянули літаки", — сказав Надь.

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За його словами, поліція розслідувала підозри з приводу ймовірних несправностей через дії росіян, але не довела цього. Однак Міноборони Словаччини втратило довіру до російських техніків в Слячі, тому що проблеми продовжували з'являтися на тих деталях, до яких могли отримати доступ тільки вони.

Один з колишніх пілотів словацької армії генерал-лейтенант Любомир Свобода в інтерв'ю порталу Dennik N також припустив, що росіяни навмисно пошкодили літаки. Він розповів - коли словацькі офіцери забрали у них двигун, то замість покладених 350 годин він нормально відпрацював тільки 70 годин.

Винищувач для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію та проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16.Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

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