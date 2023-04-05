Повітряні війська поповнюються: Польща передає Україні 4 винищувачі МіГ-29

Польща розглядає можливість передати Україні МіГи, які були модернізовані до стандартів НАТО.

Польща передає Україні 4 винищувачі МіГ-29 / Колаж фото Офіс президента, Укроборонпром

Польща ухвалила рішення передати Україні ще 4 винищувачі МіГ-29. Також у Варшаві готові передати Україні ще більше літаків. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Чотири МіГ-29 з наших складів, які знаходилися ще у нас, були протягом останніх місяців передані в розпорядження ЗСУ. Чотири МіГа передаються додатково, разом вісім", - сказав Дуда.

Він також додав, що Польща готова передати Україні ще 6 винищувачів "досить швидко". Ці винищувачі вже готуються.

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"У нашому розпорядженні є ще літаки МіГ, які були модернізовані до стандартів НАТО. Ці МіГи будуть нам ще поки потрібні", - додав Дуда.

Він також додав, що Польща не виключає передачу Україні й інших винищувачів, якщо це буде необхідно.

"Але потрібна буде згода наших союзників, тому що після модернізації вони мають обладнання, передане з США, там є натовський зв'язок і перші формальності повинні бути виконані", - пояснив президент Польщі.

Військові літаки для України

Міністр оборони України Олексій Резніков наприкінці лютого цього року зазначав, що Україна працює над отриманням західних бойових літаків, які необхідні для звільнення та захисту територій. Резніков заявив, що питання передачі авіації вже "можна вважати вирішеним".

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що Україна отримає від країн Заходу авіацію, й це прискорить розгром російської окупаційної армії. Він зазначив, що можливо Україна отримає не найсучасніші типи літаків.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що Польща вже передала Україні кілька перших винищувачів МіГ-29. Про це розповів керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач. Він не уточнив, скільки літаків отримала Україна в першій партії. Відомо, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня йтиметься про передачу наступних одиниць авіації.

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