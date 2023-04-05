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"Україні, ймовірно, передали полк винищувачів МіГ-29": генерал прогнозує зміни на фронті

5 квітня 2023, 09:32
Така техніка допоможе українським військовим відновити сили за окремими напрямками, які були втрачені під час військових дій.
Игорь Романенко, украинский истребитель МиГ-29
Україні, ймовірно, передали полк винищувачів МіГ-29, зазначає генерал-лейтенант Ігор Романенко/ Главред, УНІАН

Україна могла отримати від західних партнерів до 36 винищувачів МіГ-29 для захисту від країни-агресорки Росії. Також перед контрнаступом українських військових нашій державі могли передати й іншу бойову авіацію.

Такі надходження військової допомоги можуть змінити ситуацію на фронті. Зокрема, це допоможе захисникам України відновити сили за окремими напрямками. Про це сказав ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю "Обозревателю".

"Щонайменше такі поставки дають змогу нам відновити сили за окремими напрямками, які були втрачені внаслідок військових бойових дій", – зазначив Романенко.

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Генерал наголосив, що, зважаючи на інформацію з відкритих джерел, наша держава могла отримати дві ескадрильї або полк винищувачів МіГ-29 – 24 чи 36 літаків.

Такі поставки військової допомоги дуже важливі, особливо перед тим, як українські військові підуть у контрнаступ, зазначає Романенко.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) – український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Він наголосив, що українським льотчикам не потрібно буде багато часу на освоєння винищувачів МіГ-29, адже така техніка не є такою принципово новою для них, як, до прикладу, американські винищувачі F-16.

Також генерал-лейтенант додав, що така авіація важлива для проведення контрнаступу – як безпілотна, так і пілотована. Адже на степових просторах півдня України знадобиться прикриття українських військових з неба авіацією.

Військові літаки для України

Міністр оборони України Олексій Резніков наприкінці лютого цього року зазначав, що Україна працює над отриманням західних бойових літаків, які необхідні для звільнення та захисту територій. Резніков заявив, що питання передачі авіації вже "можна вважати вирішеним".

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, ексглава Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що Україна отримає від країн Заходу авіацію, й це прискорить розгром російської окупаційної армії. Він зазначив, що можливо Україна отримає не найсучасніші типи літаків.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що Польща вже передала Україні кілька перших винищувачів МіГ-29. Про це розповів керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач. Він не уточнив, скільки літаків отримала Україна в першій партії. Відомо, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня йтиметься про передачу наступних одиниць авіації.

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