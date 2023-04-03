Польща передала Україні перші МіГ-29

Польща передала Україні кілька перших винищувачів МіГ-29. Про це розповів керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач у ранковому ефірі на RMF FM.
"Безумовно, Україна буде шукати подальшу підтримку. Кілька МіГів вже відправлені", - сказав Пшидач.
У відповідь на уточнююче запитання він зазначив, що винищувачі відправила польська сторона.
Пшидач не уточнив, скільки літаків отримала Україна в першій партії.
Зазначається, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня йтиметься про передачу наступних одиниць авіації.
Візит Зеленського до Польщі
Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, приїде з візитом до Польщі.
Представник канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач повідомив, що Зеленський, зокрема, зустрінеться з українцями, які зараз проживають у Польщі.
"У середу, 5 квітня, очікуємо офіційний візит президента України до Польщі. Президент в середу вдень в Королівському замку зустріне поляків та українців, які проживають у нас", – йдеться у повідомленні в Twitter.
Зеленський зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою.
Візит співпаде із засіданням міністрів закордонних справ НАТО, яке відбудеться в Брюсселі, та на якому, як очікується, буде присутній держсекретар США Ентоні Блінкен.
Західні винищувачі для України
Група сенаторів від Республіканської тат Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україні. Сенатори впевнені, що винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Москви триває вже другий рік.
Президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку і на початку осені.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.
Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявляв, що передові винищувачі Typhoon Україна може отримати лише після закінчення війни з агресором Росією. Однак якщо Велика Британія свого часу ухвалить політичне рішення про постачання бойової авіації Києву, жодних зволікань не буде.
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