Під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня йтиметься про передачу наступних одиниць авіації.

Польща передала Україні перші МіГ-29 / Фото pixabay.com, Wojtek Mazurkiewicz

Польща передала Україні кілька перших винищувачів МіГ-29. Про це розповів керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач у ранковому ефірі на RMF FM.

"Безумовно, Україна буде шукати подальшу підтримку. Кілька МіГів вже відправлені", - сказав Пшидач.

У відповідь на уточнююче запитання він зазначив, що винищувачі відправила польська сторона.

відео дня

Пшидач не уточнив, скільки літаків отримала Україна в першій партії.

Зазначається, що під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі 5 квітня йтиметься про передачу наступних одиниць авіації.

Візит Зеленського до Польщі

Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, приїде з візитом до Польщі.

Представник канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач повідомив, що Зеленський, зокрема, зустрінеться з українцями, які зараз проживають у Польщі.

"У середу, 5 квітня, очікуємо офіційний візит президента України до Польщі. Президент в середу вдень в Королівському замку зустріне поляків та українців, які проживають у нас", – йдеться у повідомленні в Twitter.

Зеленський зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою.

Візит співпаде із засіданням міністрів закордонних справ НАТО, яке відбудеться в Брюсселі, та на якому, як очікується, буде присутній держсекретар США Ентоні Блінкен.

Західні винищувачі для України

Група сенаторів від Республіканської тат Демократичної партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україні. Сенатори впевнені, що винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Москви триває вже другий рік.

Президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку і на початку осені.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявляв, що передові винищувачі Typhoon Україна може отримати лише після закінчення війни з агресором Росією. Однак якщо Велика Британія свого часу ухвалить політичне рішення про постачання бойової авіації Києву, жодних зволікань не буде.

Інші новини: