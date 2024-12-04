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Уряд Франції відправили у відставку: що стало каменем спотикання - Le Figaro

Руслана Заклінська
4 грудня 2024, 23:32
179
Уряд Барньє проіснував менше трьох місяців, ставши найменш довготривалим в історії Пʼятої Республіки.
Уряд Франції відправили у відставку: що стало каменем спотикання - Le Figaro
Уряд Франції йде у відставку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.m.wikipedia.org

Головне:

  • Парламент Франції відправив уряд прем'єр-міністра Мішеля Барньє у відставку

  • За вотум проголосували 331 депутат, проти — 289.

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  • Уряд Барньє проіснував менше трьох місяців

У середу, 4 грудня, парламент Франції висунув вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Мішеля Барньє. Міністрів країни вперше з 1962 року відправили у відставку. Про повідомили в Le Figaro.

За пропозицію лівих сил про відставку уряду проголосував 331 депутат, проти виступили 289. Таким чином, уряд Мішеля Барньє проіснував менше трьох місяців і став найменш довготривалим за всю історію Пʼятої Республіки.

Оголошення вотуму недовіри було очікуваним, оскільки уряд Барньє не мав більшості в парламенті, а голосів лівого блоку "Новий народний фронт" та ультраправого "Національного об'єднання" виявилося достатньо для його відставки.

Чому уряд відправили у відставку

Причиною відставки стало ухвалення урядом бюджету на 2025 рік, який викликав різку критику. Бюджет передбачає скорочення видатків на 60 млрд євро, в основному за рахунок підвищення податків і зменшення соціальних виплат. Голова ультраправої партії "Національне обʼєднання" Жордан Барделла заявив, що його партія підтримує відставку уряду через те, що той ухвалив бюджет в обхід парламенту, не враховуючи складну соціальну ситуацію в країні.

Мішель Барньє намагався домовитися з "Національним обʼєднанням", поступившись деякими вимогами, але ці поступки були недостатніми. У відповідь уряд застосував статтю 49.3 французької конституції, яка дозволяє ухвалювати рішення без погодження з парламентом в особливих випадках. Однак, за цією ж статтею, парламент може ініціювати вотум недовіри уряду, що й сталося в даному випадку.

Враховуючи те, що в червні 2024 року вже відбулися позачергові парламентські вибори, наступні вибори можуть пройти не раніше ніж через рік. Тепер президент Емманюель Макрон має призначити нового прем'єр-міністра, і, за інформацією ЗМІ, він має намір зробити це в найкоротші терміни.

Допомога Франції для України - останні новини

Нагадаємо, Франція та Британія дозволили Україні використовувати далекобійні ракети SCALP і Storm Shadow для ударів по території Курській області. Повне зняття обмежень на застосування цих озброєнь наразі не передбачено.

Також, за словами президента Зеленського, Франція допоможе посилити українську ППО, прискорить передачу літаків Mirage і продовжить комплексну оборонну підтримку. Також лідери обговорили запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей ЗСУ та тренувальні місії для українських військових.

Як повідомляв Главред, Франція та Британія розглядають можливість розміщення своїх військових в Україні для моніторингу режиму припинення вогню на лінії розмежування.

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Що відомо про Le Figaro

Le Figaro - французька щоденна ранкова газета, заснована в 1826 році. Найстаріша національна газета Франції, Le Figaro є однією з трьох французьких газет-рекордсменів, разом з Le Monde та Libération. З 2004 року газета належить Dassault Group. Le Figaro є другою за величиною національною газетою у Франції після Le Monde.

Інші видання Groupe Figaro включають Le Figaro Magazine, TV Magazine і Evene. Газета виходить у берлінському форматі, повідомляє Вікіпедія.

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