Британія та Франція дозволити бити вглиб Росії, але є умова: що відомо - ЗМІ

Британія та Франція дали дозвіл Україні на застосування ракет Storm Shadow/SCALP для ударів по території Курської області Росії, зазначають ЗМІ.

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Британія та Франція дозволили Україні бити по РФ, але є обмеження / Колаж Главред, фото: armyinform.com.ua, скріншот із відео

Коротко:

Франція та Британія дозволити далекобійні удари вглиб Росії

Йдеться про територію Курської області

Франція та Британія дозволили Україні завдавати ударів вглиб території Росії далекобійним озброєнням. Однак, про повне зняття обмежень на застосування далекобійних ракет не йдеться. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на анонімне високопоставлене джерело у військово-політичних колах.

Як повідомляє джерело видання, Лондон і Париж не проти застосування їхньої зброї для ударів по території Росії.

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"Але, в той же час, цей дозвіл на удари ракетами Storm Shadow/SCALP поширюється тільки на Курську область", - зазначає ЗМІ.

За інформацією видання Le Figaro, Франція та Велика Британія надали Україні дозвіл на використання ракет SCALP і Storm Shadow для ударів углиб російської території. Це рішення було ухвалено після аналогічного дозволу від США.

Таким чином, Збройні сили України тепер мають можливість завдавати далекобійних ударів не лише за допомогою ракет ATACMS, але й із використанням SCALP та Storm Shadow.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден вперше схвалив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів по території Росії. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представників американської влади. Найімовірніше, спершу українські військові застосовуватимуть цю зброю проти російських та північнокорейських військ у Курській області для захисту власних сил.

Експерт з оборонних питань Нідерландського інституту міжнародних відносин Clingendael Дік Занде зазначає, що Україна може розглянути можливість атаки на Кримський міст, якщо США дозволять використання ATACMS за межами Курської області.

17 листопада іноземні ЗМІ повідомили, що США, Франція та Велика Британія нібито погодилися дозволити Україні завдавати ударів по території Росії, хоча офіційного підтвердження Україна поки не отримала. Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов припустив, що на тлі таких заяв Путін може знову вдатися до ядерних погроз.

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Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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