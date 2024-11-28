Позиція Кремля щодо війни зміниться за однієї умови – Фейгін

Не варто чекати, що режим в РФ буде змушений змінити позицію щодо України під тиском громадської думки, адже в Росії успішно усуваються всі прояви невдоволення.

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Позиція Кремля щодо війни зміниться за однієї умови/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

Цілі російських окупантів у війні проти України залишилися незмінними

Позиція Кремля щодо війни зміниться, лише якщо в економіці РФ настане хаос

Економіка РФ може витримати ще 2025-ий рік, але ситуація погіршуватиметься

Країну-агресорку Росію не зупиняють дуже великі втрати на фронті та дозвіл Заходу бити по території РФ їхнім озброєнням. Проте якщо в російській економіці настане хаос, то позиція Кремля зміниться.

Таку думку висловив правозахисник Марк Фейгін, повідомляє OBOZ.UA. За його словами, Путін піде на переговори лише тоді, коли побачить для себе можливість досягти миру на своїх умовах.

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Правозахисник зазначив, що фактично цілі російських окупантів у війні проти України та умови закінчення війни залишилися незмінними. РФ досі хоче скасування санкцій, заборони для України вступати у НАТО і захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Росія також не відмовилася від інших вимог – щодо армії, демілітаризації тощо.

Згідно з оцінками Фейгіна, незважаючи на те, що загарбницька війна проти України негативно позначилася на Росії, країні-агресорці РФ вдасться уникати глобальних економічних проблем ще упродовж всього 2025 року.

"Я вважаю, що економіка Росії може витримати 2025 рік. Так, ситуація погіршуватиметься, поступово скочуватиметься вниз, але говорити про те, що це стане головною причиною, через яку Путін піде на переговори, поки що передчасно", – зазначив він.

Фейгін додав, що не варто розраховувати на те, режим в РФ змінить свою позицію щодо війни під тиском громадської думки, адже в Росії успішно усуваються всі прояви невдоволення та протести.

Удар РФ по Україні в ніч на 28 листопада – усі деталі

Рано вранці у четвер, 28 листопада, РФ підняла в небо 12 бортів Ту-95МС і запустила ракети по Україні. Ракети зайшли у повітряний простір України. Були чути вибухи. Після цього було запроваджено екстрені вимкнення світла.

Як повідомляв Главред, РФ вдарила трьома ракетами по центру міста. Усі "прильоти" припали на територію одного з цивільних підприємств Харкова в Київському районі.

Пізніше стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по енергетиці, через що у регіонах України з самого ранку запровадили екстрені відключення світла. У Зеленського пояснили, на що націлений обстріл України. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram, що ворог спеціально накопичував ракети задля масованого удару по Україні саме зараз, за лічені дні до початку зими.

Пізніше стало відомо наслідки масованого ракетного удару РФ. Окрім знеструмлень в окремих областях, у низці регіонів діють аварійні відключення.

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Хто такий Марк Фейгін Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія. Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

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