"Побажала здохнути": у РФ заарештували жінку, яка залишила записку на могилі батьків Путіна

Ірина Цибанєва побажала Путіну здохнути і була заарештована / Фото УНІАН, Медіазона

У Санкт-Петербурзі заарештували 60-річну місцеву мешканку, яка залишила записку на могилі батьків російського диктатора Володимира Путіна.

Проти Ірини Цибанєвої порушили кримінальну справу. Що конкретно було в записці, достеменно не відомо. Але сама жінка каже, що там побажання здохнути, передає Медиазона.

Як повідомив син жінки Максим, його мати сходила на кладовище 6 жовтня, а вранці 10 жовтня до неї в квартиру прийшов поліціянт.

"Вона довго не відкривала, але він пообіцяв виламати двері, і вона відкрила. Її відвезли о 15:00 в 35-тє відділення поліції. Там щось довго мурижили. У підсумку до ночі вона зателефонувала і сказала, що буде обшук. Ми одразу поїхали до неї додому, але її там не було. І слідів обшуку ми не помітили", – розповів Максим Цибанєв.

11 жовтня Ірину доставили в Приморський районний суд Санкт-Петербурга. За словами адвоката жінки, її звинувачують за частиною 2 пункту "б" статті 244 КК (наруга над тілами померлих та місцями їх поховання, вчинена з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті чи ворожнечі). Слідство хоче, щоб жінку взяли під варту.

Суд не розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу Ірині. Термін її затримання продовжили ще на 2 доби.

Як повідомляв Главред, це не перший раз, коли на могилі батьків Путіна залишають послання. Раніше у Мережі з'явилися знімки з Серафимівського кладовища Санкт-Петербурга. Біля могили Марії Шеломової та Володимира Путіна-старшого залишили записку, в якій йщлося про те, що їхній син "потворно поводиться".

Зазначимо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що росіяни ментально застрягли в 30-х роках минулого століття. За його словами, президент РФ Володимир Путін хоче вбивати українців не лише ракетами, а холодом і голодом, тому окупанти обстрілюють ракетами українські ТЕЦ.

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