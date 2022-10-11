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Путін хоче вбивати українців не тільки ракетами: у Зеленського назвали підлі наміри глави Кремля

11 жовтня 2022, 23:19

Вони зловтішаються, коли відчувають, що можуть знищити якусь ТЕЦ, каже Подоляк.

Подоляк Росія
Подоляк / Офіс президента, УНІАН

Президент РФ Володимир Путін хоче вбивати українців не тільки ракетами, а холодом і голодом, тому окупанти обстрілюють ракетами українські ТЕЦ.

Як каже радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, росіяни ментально застрягли в 30-х роках минулого століття.

Тоді Радянський союз здійснював кривавий терор, зокрема, проти українців.

"Вони хочуть, щоб у нас не було взимку ні опалення, ні електрики, ні питної води, щоб ми вмирали. Мало того, вони не хочуть, щоб у нас був хоч якийсь комфорт. У них в очах написано: "Ми хочемо, щоб ви вмирали від найстрашніших мук". Це не образні висловлювання. РФ сьогодні на рівні своєї пропаганди і на рівні еліт щиро бажає масових смертей", - підкреслив Михайло Подоляк.

Ракетний удар по Києву 10 жовтня

В понеділок у Києві прогриміли вибухи. Перед цим по Україні була оголошена повітряна тривога.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі згодом", - написав столичний градоначальник.

Прессекретар ДержНС Світлана Водолага повідомила, що є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих від ракетних обстрілів зросла до 51, з них 42 - потрапили до лікарні.

В результаті обстрілу були пошкоджені 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Окупанти застосували по Україні понад 80 ракет. Силами ППО було збито близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряною обороною було знищено 9 з 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

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