Послання на могилі батьків Путіна / Соцмережі / Соцсети

Біля могили Марії Шеломової і Володимира Путіна-старшого - батьків глави Кремля Володимира Путіна - залишили послання. У ньому йдеться про потворну поведінку керівника держави-агресора.

В Мережі опублікували фотознімки з Серафимівського кладовища Санкт-Петербурга.

На могилі батьків Путіна залишили послання / Соцмережі

На могилі батьків Путіна залишили послання / Соцмережі

На могилі батьків Путіна залишили послання / Соцмережі

Автор зазначив, що послання залишили вранці 27 вересня.

"Шановні батьки! Ваш син потворно поводиться! Прогулює уроки історії. Б'ється з сусідами по парті. Загрожує підірвати всю школу! Прийміть заходи!"- написано в тексті послання.

Відомо, що Володимир Путін народився у 1952 році в Ленінграді.

Його батько, Володимир Спиридонович Путін (1911-1999) був звичайним робітником. У Другій світовій війні воював у військах НКВС.

Мати глави РФ Марія Шеломова Шеломова (1911-1998) після війни працювала санітаркою, двірницею, приймальницею товару, сторожем і прибиральницею.

Мати і батько померли від раку.

Путін був третім сином у сім'ї. Двоє старших братів, які народилися ще у 1930 роках, померли в дитинстві. Сім'я жила дуже бідно в 20-метровій кімнаті комунальної квартири. Перше пальто Путіну змогли купити тільки в 20 років. На тренуваннях з самбо майбутній керівник Кремля виходив на килим у вовняних шкарпетках.

Нагадаємо, паблік Генерал СЗР в Telegram раніше повідомив, що невизнаний президент Білорусі Лукашенко в розмові з Путіним натякнув йому про ризики риторики, пов'язаної з погрозами застосування ядерної зброї. Лукашенко назвав такі заяви самогубством.

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