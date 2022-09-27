'Ваш син потворно поводиться!': біля могили батьків Путіна залишили послання

Записку на могилі батьків Путіна залишили вранці 27 вересня.
Біля могили Марії Шеломової і Володимира Путіна-старшого - батьків глави Кремля Володимира Путіна - залишили послання. У ньому йдеться про потворну поведінку керівника держави-агресора.
В Мережі опублікували фотознімки з Серафимівського кладовища Санкт-Петербурга.
Автор зазначив, що послання залишили вранці 27 вересня.
"Шановні батьки! Ваш син потворно поводиться! Прогулює уроки історії. Б'ється з сусідами по парті. Загрожує підірвати всю школу! Прийміть заходи!"- написано в тексті послання.
Відомо, що Володимир Путін народився у 1952 році в Ленінграді.
Його батько, Володимир Спиридонович Путін (1911-1999) був звичайним робітником. У Другій світовій війні воював у військах НКВС.
Мати глави РФ Марія Шеломова Шеломова (1911-1998) після війни працювала санітаркою, двірницею, приймальницею товару, сторожем і прибиральницею.
Мати і батько померли від раку.
Путін був третім сином у сім'ї. Двоє старших братів, які народилися ще у 1930 роках, померли в дитинстві. Сім'я жила дуже бідно в 20-метровій кімнаті комунальної квартири. Перше пальто Путіну змогли купити тільки в 20 років. На тренуваннях з самбо майбутній керівник Кремля виходив на килим у вовняних шкарпетках.
Нагадаємо, паблік Генерал СЗР в Telegram раніше повідомив, що невизнаний президент Білорусі Лукашенко в розмові з Путіним натякнув йому про ризики риторики, пов'язаної з погрозами застосування ядерної зброї. Лукашенко назвав такі заяви самогубством.
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