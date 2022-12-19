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Навіть проукраїнському населенню треба буде виїхати з Криму перед звільненням півострова - Світан

19 грудня 2022, 23:37
Проукраїнське населення зможе повернутися до Криму після проходження процедури фільтрації.
Крим, Роман Світан
Навіть проукраїнському населенню потрібно буде виїхати з Криму / колаж фото з архіву Романа Світана , ua.depositphotos.com

Українські військові просуваються вперед, звільняючи українські землі від ворога. Україна має намір також звільнити Крим, який був незаконно анексований. Під час звільнення півострова проросійські люди, швидше за все, будуть евакуюватися, але зробити це краще і проукраїнському населенню. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Люди, які захочуть жити в Україні і слідувати українському законодавству, зможуть повернутися на звільнені території після проходження процедури фільтрації.

"Їм доведеться виїхати в Росії, а далі через Росію повертатися на українську територію і заходити вже за нашими військами в Крим, проходячи певні процедури фільтрації", - сказав Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Повернення Криму під контроль України

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році Кримський півострів може повернутися в Україну вже за півроку. Чиновник планує за 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

Український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно залишити Кримський півострів у разі руйнування логістики.

На думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитись до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим та транспортним вузлом.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії деокупація Криму Роман Світан
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