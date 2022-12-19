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Під загрозою не тільки Україна: Путін і Лукашенко могли планувати напад на Польщу - експерт

19 грудня 2022, 23:21
Польща вже перекидає свою важку бронетехніку ближче до кордону.
Путін, Лукашенко, Рогозін
Путін і Лукашенко могли домовлятися про вторгнення в Польщу і країни Балтії / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін вирушив з візитом до Білорусі вперше за 3 роки. Вважається, що після цього візиту можуть бути негативні наслідки для України. Однак серйозна загроза може нависнути і над Польщею, а також країнами Балтії. Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, повідомляє ТСН.ua.

Експерт не заперечує, що Росія і Білорусь можуть діяти за "Сувалкським сценарієм" - напад на країни Балтії з боку Білорусі.

"Країни Заходу не виключають можливості військових провокацій проти Польщі та країн Балтії з боку Білорусі та Росії", - сказав експерт.

Він звернув увагу на те, що Польща останнім часом передислокує на зазначений напрямок американські танки Abrams, південнокорейські танки та іншу важку бронетехніку.

Що таке Сувалкський коридор

"Сувалкський коридор" містити ділянку прикордонної частини Литви і Польщі, яка розтягнулася на 100 км. Цей коридор межує з Калінінградською областю Росії на заході, а також з Білоруссю на сході. Захоплення цих територій може закрити силам НАТО шлях по суші в країни Балтії.

Поїздка Путіна до Лукашенка

Директор-агресор Росії Володимир Путін вперше за 3 роки вирішив сам поїхати до колеги, голови Білорусі Олександра Лукашенка в Мінськ. Лукашенко зустрічав Путіна разом зі своїм сином. Примітно, Путін, коли сходив з трапа літака, не помітив останню сходинку і смішно її перестрибнув.

Що цікаво, Путін летів до Мінська у супроводі винищувачів. Для конспірації Кремль наказав підняти в повітря три урядові борти. Разом з Путіним до столиці Білорусі вирушили міністр оборони Шойгу і глава МЗС Лавров.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв раніше заявив, що Путін поїхав до Мінська, швидше за все, для того, щоб умовити Лукашенка прийняти рішення про ширшу участь своїх військ у військовому вторгненні в Україну. Зокрема, Росії потрібно, щоб білоруська армія брала участь у наземних операціях.

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