"Тому, що Російська": у Кишиневі путіністка залила сльозами TIkTok, коли її не пустили в клуб

У Кишиневі путіністка залила сльозами TIkTok, коли її не пустили в клуб / https://ua.depositphotos.com/ і скріншот з відео

Путіністка-росіянка Леся влаштувала переполох, коли поскаржилася в Мережі на те, що в Кишиневі (Молдова) її з хлопцем не пропустили в нічний клуб ‒ через російського походження. Свою емоційну реакцію вона виклала в TikTok.

Дівчина кричала на охоронців, знімала відео і хизувалася тим, що вона – жінка і нікому нічого поганого нібито не зробила. І, більше того, звалювала провину за геноцид українців на чоловіків Росії.

Леся стверджує, що на вході сказала охоронцям, що вона з Росії, на що отримала "люб'язне" прохання проводити своє дозвілля в якомусь іншому місці. Потім путіністка почала виправдовуватися, що вона в Кишиневі вийшла заміж, живе і взагалі "всього лише дівчинка".

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"У Кишиневі прийшла в клуб "Атріум" - не пускають, тому що я росіянка. Просто тому, що я росіянка. Клас. Спасибі пацани. Ви уявіть (нецензурно ‒ Главред). Я що кому щось, дівчинка, зробила? Приїхала, заміж вийшла, живу тут рік, а мене не пускають", – волала громадянка РФ.

Більш того, за словами розлюченої Лесі, з нею була компанія друзів, яких також не пустили в заклад після того, як вони похвалилися своїм російським громадянством.

Нагадаємо, раніше жінка з країни-агресора, Росії, говорила що терпіла нестерпну "русофобію" від персоналу в турецькому готелі Fame Residence Goynuk в місті Кемер.

"Ламаною російською мовою він став кричати на мене, махав рукою, щоб я "Пішла геть". І постійно повторював: "Та хто ти така!". У Туреччині була раз 100! Останні роки взагалі подорожували з чоловіком на машині самостійно по різних куточках країни. Завжди було прекрасне ставлення до нас. Цього разу теж готель вибирала дуже довго, читала відгуки, вивчала фото. В результаті огидне ставлення персоналу!"- обурювалася туристка з країни-агресора.

До того росіянку Оксану Маряхіну за вигукування гасла " Слава Росії!"перед українцями в Греції жорстоко побили на пляжі.

"На нас посипалися матюки, погрози, і люди пішли битися з якимись предметами в руках. Я побачила кілька знайомих облич з українського боку, намагалася напоумити і зупинити. Ніхто мене не чув. Я намагалася розняти, і людина, яку я трохи знаю, вдарив мене кастетом в обличчя, в задню частину голови, а коли я впала, били ногами, куди могли. Синці у мене на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила вона.

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