"Бути росіянином - соромно!": Горбунов показав, як зараз ставляться до росіян за кордоном

Горбунов показав, як зараз ставляться до росіян за кордоном / скріншот

Після вторгнення Росії в Україну весь світ усвідомив, що насправді являють собою росіяни.

Телеведучий Юрій Горбнунов на своїй сторінці опублікував відео, на якому видно реакцію людей на жителів Росії.

"Ставлення до росіян у світі тепер однозначно! І не треба говорити - " ми не винні, це політики!". Всі винні, всі до одного! Бути російським - соромно!",- написав Горбунов у підписі до посту.

Раніше блогер Олексій Дурнєв опублікував відео, на якому в одному з магазинів Грузії, дівчина, яка була явно не в собі, влаштувала скандал, а відвідувачі супермаркету попросили її покинути будівлю.

Нагадаємо, Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільша кількість санкцій.

Читайте також: