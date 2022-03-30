"Бути росіянином - соромно!": Горбунов показав, як зараз ставляться до росіян за кордоном

Телеведучий опублікував красномовне відео з "пригодами" громадян країни-окупанта в Європі.
Після вторгнення Росії в Україну весь світ усвідомив, що насправді являють собою росіяни.
Телеведучий Юрій Горбнунов на своїй сторінці опублікував відео, на якому видно реакцію людей на жителів Росії.
"Ставлення до росіян у світі тепер однозначно! І не треба говорити - " ми не винні, це політики!". Всі винні, всі до одного! Бути російським - соромно!",- написав Горбунов у підписі до посту.
Раніше блогер Олексій Дурнєв опублікував відео, на якому в одному з магазинів Грузії, дівчина, яка була явно не в собі, влаштувала скандал, а відвідувачі супермаркету попросили її покинути будівлю.
Нагадаємо, Росія посіла перше місце, як країна проти якої введено найбільша кількість санкцій.
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Автор: Сергій Коломієць