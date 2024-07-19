'Постійний витік радіації': в РФ 'сталась аварія' на Ростовській АЕС - що відомо

В Мережі повідомляють про "активний викид радіації" на Ростовській атомній електростанції, водночас російські пропагандисти спростовують факт аварії.

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Аварія на Ростовській АЕС - в РФ паніка через "збій" на АЕС / Колаж Главред, фото: УНІАН

У Мережі з'явились повідомлення про можливу аварію на ростовській АЕС з викидом в атмосферу радіоактивних ізотопів. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко з посиланням на пост Сержа Воліна в X (колишній Twitter), який позиціонує себе як аналітик ЦРУ у відставці.

"Радіаційна аварія на Ростовській АЕС. Радіаційна хмара рухається вглиб РФ. Це теж наслідки "СВО", між іншим", — написав Андрій Коваленко.

Серж Волін заявив, що нібито внаслідок аварії в атмосферу було викинуто радіоактивні ізотопи з радіоактивністю до півтора мільйона кюрі, проте російський уряд старанно приховує цю інформацію.

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Фото: скріншот

"Тим часом радіоактивна хмара рухається в глиб країни, у бік Саратова...", - написав він.

Аналітик повідомив, що аварійне скидання радіоактивної води на Ростовській АЕС у Ростовській області досі не локалізовано, і постійний витік радіації продовжується.

"Радіоактивний фон у Ростові за вигадками Росатома в нормі, насправді він уже в 75 разів перевищив норму. Здоров'я тим, хто світиться", - зазначив він у своєму повідомленні в X (колишній Twitter).

Фото: скріншот ​

Варто зазначити, що офіційного підтвердження цієї події немає. Водночас російські ЗМІ з посиланням на "Росенергоатом" спростовують інформацію про аварію на ростовській АЕС.

Як зазначають пропагандистські ЗМІ, Ростовська АЕС працює штатно, радіаційний фон у нормі.

"Блоки працюють штатно, радіаційний фон на рівні природного", - зазначили в "Росенергоатомі".

Що відомо про Ростовську АЕС Ростовська атомна електростанція — діюча АЕС, розташована у Ростовській області Росії за 12 км від міста Волгодонськ на березі Цимлянського водосховища. Електрична потужність чотирьох діючих енергоблоків становить 4,03 ГВт, повідомляє Вікіпедія. Третій енергоблок з грудня 2014 року проходив випробування. Промислова експлуатація розпочата 14 липня 2015 року.

Аварія на Ростовській АЕС - що відомо про блекаут в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 липня, у Бурятії, Забайкаллі, південних регіонах Росії та окупованому Криму спостерігалися перебої з електрикою, введено обмеження подачі світла. Російське Міненерго повідомило про тимчасові обмеження споживання електроенергії на Півдні Росії та в окупованому Криму через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС, де зафіксовано неполадки на турбогенераторі.

Російські пропагандисти пов'язали віялові відключення світла у багатьох регіонах РФ та окупованому Криму з ударами України. Деякі "воєнкори" закликали РФ завдати ударів "Калібрами" по ЧАЕС як "попередження".

Також в ніч на 13 липня в Ростовській області прогриміли вибухи: безпілотники атакували нафтобазу в Цимлянському районі, що спричинило пожежу.

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