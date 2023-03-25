"Постбільшовицька маса, совкопітеки": росіян як національності немає – Сотник

Росіян, як національності, немає – це вигадана національність, впевнений Олександр Сотник.

Олександр Сотник / Фейсбук Олександра Сотника

У країні-агресорі РФ залишаються сотні адекватних людей, розкиданих по всій країні, заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Хтось із них татарин, хтось - башкир, хтось - якут, хтось - удмурт, хтось - ще хтось там", - підкреслив він в ході чату в Главреде.

Разом з тим він вважає, що росіян, як національності, немає – це вигадана національність.

відео дня

"Ці совкопітеки, ця постбільшовицька маса ще раз підтвердила, що це не зовсім люди. Вони розмовляють, вони їдять у голову, вони щось там собі думають. У них навіть є своя орківська поезія – я сьогодні, наприклад, читав таке посвячення зеку-вагнерівцю, загиблому в Україні, сльозлива орківська "піїзія". Але це все на якомусь звіриному, печерному рівні", - додав Сотник.

Раніше Сотник заявив про те, що війна в Україні може завершитися до середини осені 2023 року. Але в України буде дуже важливе завдання - після виходу українських військових на кордони 1991 року "зафіксувати" це належним чином.

Він зазначає, що одна з причин можливого швидкого завершення війни полягає в тому, що США будуть надавати допомогу і робити все можливе для цього.

Разом з тим він вважає, що російський диктатор Володимир Путін не відмовиться від своєї ідеї захопити Україну, тому що він психічно хворий і вбив собі в голову, що це "його місія". Глава Кремля вважає себе "історичною особистістю", пояснив Сотник.

Читайте більше: