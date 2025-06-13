Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Торгова війна США: експерт про можливість провокування Трампом Третьої світової

Олексій Тесля
13 червня 2025, 10:36
111
Вводити мита проти своїх стратегічних партнерів, наприклад, Канади або Євросоюзу, Штатам просто нелогічно.
Андрій Новак
Андрій Новак оцінив імовірність коливань на світових ринках / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Новака:

  • США взяли паузу й оголосили торговельне перемир'я
  • Вводити мита проти своїх партнерів Штатам нелогічно

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував питання про те, які глобальні наслідки для світу матиме торговельна війна та агресивна економічна політика президента США Дональда Трампа.

"Не думаю, що США можуть спровокувати третю світову війну. Але світову економічну війну Трамп уже спровокував, коли ввів величезні мита проти багатьох країн", - наголосив він під час чату в Главреді.

відео дня

Експерт говорить про те, що на сьогодні Трамп і його адміністрація взяли паузу в цьому процесі та оголосили торговельне перемир'я.

"Сподіваюся, що розум усе-таки візьме гору, і величезні мита діятимуть тільки щодо Росії і тих, хто їй допомагає. Північна Корея, Іран і Китай - це, по суті, країни, які або ведуть агресію разом із Росією, або допомагають їй", - пояснив він.

Аналітик зазначає, що запроваджувати мита проти своїх стратегічних партнерів, наприклад, Канади чи Євросоюзу, Штатам просто нелогічно.

"Це вже має чимало негативних наслідків, причому переважно для американської економіки. Згадайте, щойно Трамп оголосив про наміри запровадити мита і показав таблицю з відсотками мит, стався обвал американського фондового ринку, і активи американських компаній надзвичайно знецінилася. Величезних втрат зазнали й американські мільярдери. Крім того, навіть відбулася девальвація американського долара по відношенню до інших валют, нехай і незначна. Тобто негативні наслідки значні", - переконаний він.

Водночас співрозмовник також стверджує, що Європа вже зрозуміла - розраховувати винятково на США не можна не лише у військовій сфері та справах НАТО, а й в економічній сфері. Європа зрозуміла, що вона має бути самостійним гравцем і для України це позитивно.

"Сподіваюся, після 90 днів торгового перемир'я США або взагалі відмовляться від ідеї введення мит, або зменшать відсотки. Для вирівнювання торгового балансу США буде достатньо ставок у розмірі 10-15%. Більш високі ставки просто неприйнятні. Мита в розмірі 500% можна застосовувати тільки по відношенню до Росії і всіх, хто з нею працює. Власне, саме це і передбачає санкційна ініціатива Ліндсі Грема", - додав Новак.

Дивіться відео - інтерв'ю Андрія Новака:

Тарифна війна США - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп зробив заяву про введення торгових мит щодо понад 180 країн. Базове мито на імпорт усіх товарів у США - 10%. Максимальне - до 40-50%. Щодо України застосовано стандартне мито в 10%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США не застосували тарифи проти Росії, КНДР, Білорусі та Ірану. У Білому домі пояснили, що Штати не торгують із цими країнами.

Раніше повідомлялося про те, що рішення Трампа про мита - провокація глобальної торгової війни, сказав Главреду політолог Петро Олещук. На його думку, Трамп знищує єдність Заходу, що призведе до зміни геополітичного порядку. Наступний президент Штатів уже не зможе виправити ситуацію.

Інші новини:

Хто такий Андрій Новак

Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук.

У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України.

У 2010 році став головою Комітету економістів України.

У 2011 році був обраний проректором Європейського університету.

29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії.

6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Андрій Новак торговельна війна США
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ізраїль проігнорував Трампа: як удар по Ірану "підмочив" репутацію лідера США

Ізраїль проігнорував Трампа: як удар по Ірану "підмочив" репутацію лідера США

13:13Світ
Удар по воєнних об’єктах РФ в Криму: партизани розповіли про втрати окупантів

Удар по воєнних об’єктах РФ в Криму: партизани розповіли про втрати окупантів

13:09Війна
Чи пошкодили ізраїльські удари ядерні об’єкти Ірану - в CNN відповіли

Чи пошкодили ізраїльські удари ядерні об’єкти Ірану - в CNN відповіли

12:45Світ
Реклама

Популярне

Більше
Дружина Олександра Сирського: хто вона, де народилася і ким працює

Дружина Олександра Сирського: хто вона, де народилася і ким працює

В Німеччині поставили остаточну крапку в питанні передачі ракет Taurus Україні

В Німеччині поставили остаточну крапку в питанні передачі ракет Taurus Україні

Влупить +1 градус та литимуть грозові дощі: Україну атакує холодний шторм

Влупить +1 градус та литимуть грозові дощі: Україну атакує холодний шторм

Втратите благополуччя: що не можна робити 13 червня, прикмети

Втратите благополуччя: що не можна робити 13 червня, прикмети

"Нерви вже не витримували": Ірина Федишин у Польщі з ноги знесла двері

"Нерви вже не витримували": Ірина Федишин у Польщі з ноги знесла двері

Останні новини

13:13

Містична п'ятниця 13-го озолотить одразу 4 знаки: хто є у списку щасливчиків

13:13

Ізраїль проігнорував Трампа: як удар по Ірану "підмочив" репутацію лідера США

13:10

Пенсійна реформа в Україні: кому і коли чекати на зміни виплат

13:09

Удар по воєнних об’єктах РФ в Криму: партизани розповіли про втрати окупантів

12:56

Ворог іде ва-банк, але чи є у нього козир: аналітик розкрив деталі літнього наступу РФ

Ізраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідьІзраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідь
12:55

Слимаки бояться, як вогню: які кухонні відходи потрібно додати в ґрунт

12:45

Чи пошкодили ізраїльські удари ядерні об’єкти Ірану - в CNN відповіли

12:32

У Джамали вкрали сценічний костюм з "Євробачення-2016"

12:24

Нацполіція проводить понад 500 обшуків по всій Україні: у чому причинаФото

Реклама
12:16

Українкам пообіцяли до 150 тисяч грн: названо головну умову і терміни виплат

12:16

Аномально низькі температури, гроза і град: стала відома дата небезпечної погоди в Україні

12:12

Власна "Павутина" Моссада: ЗМІ розкрили деталі таємної операції

11:42

Залишилося 100 метрів: названо ще одну область, в яку може прорватись ворог

11:36

14 червня не можна стригти волосся і нігті: яке церковне свято

11:35

Ціни на одразу декілька продуктів підскочили до стелі: що подорожчало найбільше

11:24

Курс різко підскочив: в Україні рекордне подорожчання на валютному ринку

11:23

Помер учасник гурту "Океан Ельзи" - що сталося

10:51

Війна в усіх частинах світу: в ЦПД зробили тривожну заяву

10:40

Усі блакитноокі люди мають спільного предка: як з'явилися блакитні очі і яка причинаВідео

10:36

Торгова війна США: експерт про можливість провокування Трампом Третьої світовоїВідео

Реклама
10:34

Китайський гороскоп на завтра 14 червня: Щурам - зрив, Собакам - стрес

10:28

У Будапешті розповіли свою версію шпигунського скандалу з Україною - ЗМІ

10:27

Пенсіонерам в Україні можуть зменшити пенсію до 20% - пояснення ПФУ

10:25

РФ прорвалася на Дніпропетровщину: в ISW повідомили про захоплення територій

09:34

Чи варто переводити долари в євро: банкір про "шалене" зростання курсу валют

09:26

"Буде завдано сильного удару": в Ірані пообіцяли, що Ізраїль і США "дорого заплатять"

09:08

Трамп відреагував на авіаудари Ізраїлю по Ірану і пригрозив Тегерану

09:06

Що буде, якщо чорний кіт перейде дорогу: священник здивував відповіддюВідео

08:25

США скорочує допомогу Україні: в ISW і ОПУ назвали наслідки для Києва

08:10

Що варто знати про реактивні "Шахеди"Погляд

07:59

Ізраїль почав війну з Іраном: що відомо про операцію "Левовий народ"

07:10

Чим відрізняються 2 кошенят: тільки "геній головоломок" знайде 3 деталі за 14 секунд

07:00

У Криму пролунала серія вибухів, дрони долетіли до аеродромів - соцмережіВідео

06:10

Як Рубіо зганьбився з привітанням росіянПогляд

06:00

Гороскоп на завтра 14 червня: Тельцям - хороші новини, Стрільцям - подорож

05:45

Який образ ви побачили першим: тест по картинці розповість про ваш характер

05:35

"Ждати" чи "чекати" – як правильно: вчителька дала однозначну відповідьВідео

05:02

Як швидко розпалити гриль: простий спосіб з серветками та олією

04:30

Відлякає усіх шкідників: експерт закликав розставити шкірку одного овоча в саду

04:05

РФ націлилася на місто-мільйонник: Жданов назвав умову для нового наступу

Реклама
03:32

РФ прорвала оборону: ексспівробітник СБУ назвав три міста, яким загрожує оточення

02:23

Росія підійшла до Сум критично близько: чи є ризик блокади міста

01:56

Температура почне зростати, але не всюди: які регіони залишаться в прохолоді

01:30

Помер зірка фільму "Обличчя зі шрамом" Гарріс Юлін

00:43

Нові правила проходження техогляду: що зміниться з 1 липня

12 червня, четвер
23:45

Мікрохвильовка сяятиме: один інгредієнт з кухні прибере найстійкіший жирВідео

23:10

Дружина Олександра Сирського: хто вона, де народилася і ким працює

23:06

Які слова чують люди перед смертю - вчені зробили несподіване відкриттяВідео

22:45

РФ стягнула "ударний кулак" і просувається на Сумщині – ексспівробітник СБУ

22:31

Черговий злочин окупантів: чотири авіаудари по Запорізькій області, є загиблі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти