Торгова війна США: експерт про можливість провокування Трампом Третьої світової

Вводити мита проти своїх стратегічних партнерів, наприклад, Канади або Євросоюзу, Штатам просто нелогічно.

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Андрій Новак оцінив імовірність коливань на світових ринках / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Новака:

США взяли паузу й оголосили торговельне перемир'я

Вводити мита проти своїх партнерів Штатам нелогічно

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував питання про те, які глобальні наслідки для світу матиме торговельна війна та агресивна економічна політика президента США Дональда Трампа.

"Не думаю, що США можуть спровокувати третю світову війну. Але світову економічну війну Трамп уже спровокував, коли ввів величезні мита проти багатьох країн", - наголосив він під час чату в Главреді.

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Експерт говорить про те, що на сьогодні Трамп і його адміністрація взяли паузу в цьому процесі та оголосили торговельне перемир'я.

"Сподіваюся, що розум усе-таки візьме гору, і величезні мита діятимуть тільки щодо Росії і тих, хто їй допомагає. Північна Корея, Іран і Китай - це, по суті, країни, які або ведуть агресію разом із Росією, або допомагають їй", - пояснив він.

Аналітик зазначає, що запроваджувати мита проти своїх стратегічних партнерів, наприклад, Канади чи Євросоюзу, Штатам просто нелогічно.

"Це вже має чимало негативних наслідків, причому переважно для американської економіки. Згадайте, щойно Трамп оголосив про наміри запровадити мита і показав таблицю з відсотками мит, стався обвал американського фондового ринку, і активи американських компаній надзвичайно знецінилася. Величезних втрат зазнали й американські мільярдери. Крім того, навіть відбулася девальвація американського долара по відношенню до інших валют, нехай і незначна. Тобто негативні наслідки значні", - переконаний він.

Водночас співрозмовник також стверджує, що Європа вже зрозуміла - розраховувати винятково на США не можна не лише у військовій сфері та справах НАТО, а й в економічній сфері. Європа зрозуміла, що вона має бути самостійним гравцем і для України це позитивно.

"Сподіваюся, після 90 днів торгового перемир'я США або взагалі відмовляться від ідеї введення мит, або зменшать відсотки. Для вирівнювання торгового балансу США буде достатньо ставок у розмірі 10-15%. Більш високі ставки просто неприйнятні. Мита в розмірі 500% можна застосовувати тільки по відношенню до Росії і всіх, хто з нею працює. Власне, саме це і передбачає санкційна ініціатива Ліндсі Грема", - додав Новак.

Дивіться відео - інтерв'ю Андрія Новака:

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Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп зробив заяву про введення торгових мит щодо понад 180 країн. Базове мито на імпорт усіх товарів у США - 10%. Максимальне - до 40-50%. Щодо України застосовано стандартне мито в 10%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США не застосували тарифи проти Росії, КНДР, Білорусі та Ірану. У Білому домі пояснили, що Штати не торгують із цими країнами.

Раніше повідомлялося про те, що рішення Трампа про мита - провокація глобальної торгової війни, сказав Главреду політолог Петро Олещук. На його думку, Трамп знищує єдність Заходу, що призведе до зміни геополітичного порядку. Наступний президент Штатів уже не зможе виправити ситуацію.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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