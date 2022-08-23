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Після провалу "бліцкригу" Путін відсунув від себе Шойгу: з ким тепер радиться диктатор

23 серпня 2022, 23:23

Після відступу загарбників на Київському напрямку Путін намагався особисто керувати пересуваннями своїх військ.

Путін війська Росії
Путін дистанціювався від Шойгу - ЗМІ / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Диктатор РФ Володимир Путін після провалу масштабного вторгнення в Україну дистанціювався від Міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу.

Тепер Путін безпосередньо проводить наради з воєначальниками, які відповідають за бойові дії, повідомляє видання Важливі історії, посилаючись на джерела, близькі до генштабу Збройних сил РФ.

Відзначається, що Шойгу втратив довіру президента Росії.

Журналістам вдалося з'ясувати, що після відступу загарбників на Київському напрямку Путін намагався особисто керувати пересуваннями своїх військ, але незабаром відмовився від цієї ідеї.

Джерела повідомляють, що Шойгу не виконав те, що обіцяв Путіну - міністр говорив, що всі завдання його "спецоперації" можна виконати силами армії мирного часу, тобто, залучивши лише контрактників, без загальної мобілізації і в найкоротші строки.

"Про реальний стан справ в Україні, в українській армії і в самій військовій операції Путін став дізнаватися в міру виникнення проблем, які вже не можна було приховати. Він навіть намагався врятувати ситуацію, особисто рухаючи війська. Але швидко зрозумів, що так нічого не виправити, і почав, минаючи Шойгу, радитися з генералами (начальниками напрямків), що мають досвід керівництва в бойових умовах: в Сирії та інших гарячих точках", – сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим вже на початку липня Путін натякнув Шойгу, що в його доповідях щодо війни в Україні він не потребує, так як вже поговорив з командувачами Центральної і Південної угрупованнями військ – Олександром Лапіним і Сергієм Суровікіним відповідно.

Тепер в РФ рішення про деякі ключові призначення в Міноборони приймаються вже без урахування думки Шойгу. Крім того, через погіршення відносин з Путіним він боїться наполягати на рішеннях, які військові вважають необхідними.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що Україна звільнить всі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресора Росію чекає досить сумна для неї доля – у майбутньому ця держава розпадеться. Це може статися в наступні 5-7 років, вважає Данилов.

Нагадаємо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що 50 реактивних систем залпового вогню HIMARS могли б змінити хід війни. Він зазначив, що вартість однієї системи HIMARS - $4 млн. вартість 50 систем - $200 млн + боєприпаси.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні військова агресія РФ Сергій Шойгу
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