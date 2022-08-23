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Ціна питання - $200 млн: Подоляк розповів, що може повністю змінити хід війни

23 серпня 2022, 09:39

Ціна досягнення паритету вогню і ефективного руйнування логістики російської армії менше, ніж ціна однієї яхти російського олігарха, впевнений радник глави ОП

Михайло Пололяк
Михайло Пололяк / скрнішот

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що 50 реактивних систем залпового вогню HIMARS могли б змінити хід війни.

У своєму Twitter він зазначив, що вартість однієї системи HIMARS - $4 млн. вартість 50 систем - $200 млн + боєприпаси.

"Ціна досягнення паритету вогню і ефективного руйнування логістики російської армії менше, ніж... ціна однієї яхти російського олігарха. Це точно не "всі гроші світу", але це те, що повністю змінило б хід цієї війни", - написав Подоляк.

HIMARS для України

1 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS.

"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!"- написав міністр.

Раніше глава російського Міноборони Сергій Шойгу віддав наказ військам РФ відшукати, де знаходяться HIMARS і нанести по них удари. Міноборони дало вказівку на"пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що РФ відправила в Україну близько 200 бійців спецназу, які повинні полювати на американські HIMARS. Він додав, що в Україні починає етап війни спецназів. Бійці РФ намагатимуться знищити HIMARS, український спецназ знищуватиме Російський.

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війна в Україні Михайло Подоляк HIMARS
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