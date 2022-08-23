Ціна питання - $200 млн: Подоляк розповів, що може повністю змінити хід війни

Ціна досягнення паритету вогню і ефективного руйнування логістики російської армії менше, ніж ціна однієї яхти російського олігарха, впевнений радник глави ОП
Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що 50 реактивних систем залпового вогню HIMARS могли б змінити хід війни.
У своєму Twitter він зазначив, що вартість однієї системи HIMARS - $4 млн. вартість 50 систем - $200 млн + боєприпаси.
"Ціна досягнення паритету вогню і ефективного руйнування логістики російської армії менше, ніж... ціна однієї яхти російського олігарха. Це точно не "всі гроші світу", але це те, що повністю змінило б хід цієї війни", - написав Подоляк.
HIMARS для України
1 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS.
"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!"- написав міністр.
Раніше глава російського Міноборони Сергій Шойгу віддав наказ військам РФ відшукати, де знаходяться HIMARS і нанести по них удари. Міноборони дало вказівку на"пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".
Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що РФ відправила в Україну близько 200 бійців спецназу, які повинні полювати на американські HIMARS. Він додав, що в Україні починає етап війни спецназів. Бійці РФ намагатимуться знищити HIMARS, український спецназ знищуватиме Російський.
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