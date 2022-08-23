Держдума РФ готує спеціальну заяву щодо України: експерт розповів, про що може йти мова

Володимир Путін, Олег Жданов / Reuters, Главред

У четвер, 25 серпня, в Росії заплановано засідання Ради Державної Думи.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, про що саме Росія може оголосити в так званій спеціальній заяві щодо України.

За його словами, на ньому буде підготовлено спеціальну заяву по Україні.

"Російська Федерація намагається тиснути на Україну для того, щоб примусити нас до переговорів. На сьогоднішній день вони розуміють, що вони дійшли до фінальної межі. Російські війська не можуть далі наступати, а градус протистояння піднято на саму можливу висоту. Далі піднімати градус протистояння або вимоги вже неможливо. Вже досягли якоїсь граничної висоти. Настільки Росія підняла градус протистояння в цій війні. Тому вони будуть приймати будь-які чергові рішення", - сказав Жданов, передає ТСН.

За його словами, "там лунали заклики визнання України країною-терористом і визнання окупованих територій Росії щодо проведення на них "референдуму" і приєднання. Може бути все, що завгодно".

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить всі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресора Росію чекає досить сумна для неї доля – у майбутньому ця держава розпадеться. Це може статися в наступні 5-7 років, вважає Данілов.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що 50 реактивних систем залпового вогню HIMARS могли б змінити хід війни. Він зазначив, що вартість однієї системи HIMARS - $4 млн. вартість 50 систем - $200 млн + боєприпаси.

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