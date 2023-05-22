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Після контрнаступу ЗСУ Шойгу і Герасимова відсторонять, а Путіна відправлять до КНР - Піонтковський

Андрій Ганчук
22 травня 2023, 09:07 оновлено 22 травня, 09:07
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Бункер готується до поразки у війні проти України, але збирається зберегти свою владу в країні-агресорі Росії, вважає Андрій Піонтковський.
Піонтковський, Путін
У бункері шукають заміну Путіну - Піонтковський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Міністра оборони окупантів Росії Сергія Шойгу і главу Генштабу Валерія Герасимова негайно відсторонять від своїх посад після того, як ЗСУ проведуть військові операції зі звільнення територій України. Російського директора Володимира Путіна відправлять "на тривале лікування" до Китаю. Бункер готується до поразки, але прагне зберегти владу. Про це заявив російський політолог, публіцист Андрій Піонтковський.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що в бункері усвідомлюють поразку у війні і вже вирішують завдання щодо утримання влади в Росії. Вони шукають наступника, який замінить Путіна, і спробують виправдати фіаско нібито "війною з усім Заходом, а не з Україною".

Путіна і зовсім відправлять "на тривале лікування" до Китаю.

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"Всі люди, які здатні мислити у тому ж таки бункері, збагнули, що війну програно. Головна їхня задача, яку вони зараз і розв’язують, - як утриматися у владі, програвши війну. Один напрям – пошуки наступника, заміни Путіну. Бо набагато простіше пояснити народові: так, ми воювали (і вони вже відпрацьовують ці темнички на пропагандистських каналах), билися не з Україною, а з усім Заходом, з коаліцією з 60 держав, нам багато чого вдалося, ми врятували Вітчизну, Росію збережено тощо. А крім того, товариш Путін припустився низки помилок в українському питанні, тому з метою збереження здоров’я він змушений поїхати на тривале лікування до Китаю", - вважає Піонтковський.

На його думку, за підсумками контрнаступальних військових операцій ЗСУ, в рамках яких Україна звільнить свої території, Шойгу і Герасимова негайно усунуть від своїх посад.

"Проте найголовніше, подивіться, як йде знищення Шойгу та Герасимова. Цим займається Пригожин, і йому дозволено все. Владі після поразки доведеться пояснювати, хто в ній винен. Так ось винуватці: Шойгу та Герасимов, які розкрадали армію, полководці-нездари. Погляд, який нав’язує Пригожин з подачі влади, розділяє 100-відсоткова спільнота, подивіться на їхні телеграми - Москва готується до продовження у владі цієї групи після неминучої поразки", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що сили оборони України проведуть контрнаступ, щоб відкинути окупантів Росії із захоплених ворогом територій. За словами Зеленського, як тільки ЗСУ підійдуть до Кримського півострова, Путіну доведеться шукати вихід з ситуації, що склалася.

Військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна може провести два контрнаступи - влітку і восени. На першому етапі буде звільнятися Кримський півострів, на другому – Донецька і Луганська області. Світан при пустив, що ЗСУ, ймовірно, проведуть і додаткові контрнаступальні операції.

Журналісти CNN опублікували статтю, в якій йшлося про те, що держава-окупант Росія знову вдалася до тактики повітряних ударів по Україні. Мета Москви - змусити Київ відкласти контрнаступальну операцію. Втім, українська армія успішно протистоїть російським окупантам і збиває великий відсоток ворожих ракет.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, коли ЗСУ в рамках контрнаступу підуть на прорив:

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Володимир Путін Андрій Піонтковський війна Росії та України
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