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ЗСУ - про ситуацію в Бахмуті: армія України тримає низку будівель, ПВК Вагнера розбита

Андрій Ганчук
20 травня 2023, 19:34 оновлено 20 травня, 19:34
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Сили оборони України витріпали бойовиків ПВК Вагнера – Пригожин втратив свої кращі кадри, сказав представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
ПВК Вагнера, Пригожин, ВСУ
Армія України фактично розбила угруповання ПВК Вагнера - Череватий / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, 35 ОБрМП

Бої в Бахмуті Донецької області тривають, армія України утримує низку будівель. Українські війська витріпали бойовиків ПВК Вагнера - угруповання близьке до знищення. Тому їхній ватажок Євген Пригожин і заявив про нібито "взяття" Бахмута і "намір" вивести своїх бойовиків з міста до 25 травня. Про це заявив представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Як повідомляє Вільне радіо, він розповів про те, що українські підрозділи продовжують битися і утримують у Бахмуті низку будівель.

"Бої тривають, ми (ЗСУ) утримуємо низку будівель у Бахмуті", - сказав Череватий.

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Коментуючи заяви ватажка ПВК Вагнера Пригожина, він акцентував увагу на тому, що воїни України пошарпали це потужне військове угруповання, яке вже близьке до знищення. Пригожин заявив про виведення своїх бойовиків, оскільки вагнерівці розбиті.

"Ми фактично витріпали його (Пригожина) дуже потужне угруповування. Воно близьке до знищення. Ви ж розумієте, що він каже, що буде виводити свої війська і він взяв Бахмут. Тільки для цього це і говориться. "Пацан сказав — пацан зробив", а далі робіть що хочете — мене головне відпустіть. Піджавши хвіст [тікає], бо втратив найкращі свої кадри. По суті, його угруповування "Вагнер" розбите", - підкреслив Сергій Череватий.

Ситуація в Бахмуті

Керівник бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин 20 травня сказав, що Бахмут, мовляв, "узято" і тепер його угруповання організовує "оборонні" редути і до 25 травня вийде з міста.

Свої позиції бойовики мають намір віддати кадровим військовим окупантам Росії.

Представник Східного угруповання ВСУ Сергій Череватий сказав, що українські війська продовжують битися за Бахмут і не дають окупантам Росії захопити місто. Бійці тримаються на південному заході міста, відбивають атаки і завдають ворогові нищівних ударів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті склалася критична ситуація. Йдуть важкі бої. Сили оборони України тримають оборону в районі літака, контролюють низку об'єктів цього району та приватний сектор.

Бахмут російські окупанти повністю не контролюють.

Дивіться відео, як ЗСУ борються з російськими окупантами в Бахмуті:

Інші новини:

Бахмут Євген Пригожин ПВК Вагнер війна Росії та України Сергій Череватий
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