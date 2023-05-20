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Ситуація навколо Бахмута кардинально змінилася, армія охоплює фланги ворога - майор ЗСУ

Андрій Ганчук
20 травня 2023, 23:45 оновлено 20 травня, 23:45
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Сили оборони України здавлюють окупантів Росії навколо міста Бахмут, щоб ворожі війська згодом не змогли там перебувати, сказав Максим Жорін.
Максим Жорін, ВСУ, Бахмут
Поразка ворога в Бахмуті неминуча і вона вкрай близька - Жорін / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

На Бахмутському напрямку і в самому Бахмуті йдуть важкі бої. Обстановка навколо міста кардинально змінилася, внаслідок чого окупаційним військам Росії довелося перейти в оборону і через погану підготовку відступати. Заява Пригожина про нібито "здачу ЗСУ міста" - порожні слова, він грає у власну війну і намагається відректися від майбутньої поразки в Бахмуті. Сили оборони України здавлюють російські сили навколо міста, щоб вони не змогли там перебувати. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на Бахмутському напрямку і в самому місті тривають важкі бої. Навколо міста ситуація серйозно змінилася, оскільки окупантам РФ довелося перейти в оборону і навіть відступати.

"Йдуть бої, йдуть важкі бої і в самому місті, і навколо нього. Єдине, що навколо міста ситуація кардинально змінилася, і ворог змушений бути в обороні, і при цьому, через вкрай погану підготовку, йому доводиться відступати", - сказав Жорін.

відео дня

Коментуючи слова Пригожина про, мовляв, "здачу ЗСУ міста" і нібито "виведення" окупантів Вагнера з Бахмута, військовий зазначив, що риторика Пригожина спрямована на досягнення його особистих цілей і уникнення відповідальності за поразку в Бахмуті.

"Він хоче якомога швидше кудись звідси подітися, тому що розуміє, що поразка тут неминуча і вона вкрай близька. І, звичайно, йому дуже хочеться, щоб цю поразку отримала російська армія, а не "вагнерівці". Тому він буде заявляти все, що завгодно. Якнайшвидше передавати оборону", - вважає Жорін.

Також майор ЗСУ додав, що наразі сили оборони України працюють над охопленням Бахмута по флангах, щоб згодом ворог не зміг там перебувати.

"Що стосується міста, то мета абсолютно зрозуміла. Зараз пріоритет для нас не саме місто, а охопити його по флангах, чим ми на даний момент і займаємося, та тим самим створити умови, в яких ворог просто не зможе існувати в там", - підкреслив Максим Жорін.

Ситуація в Бахмуті

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин 20 травня записав відео, в якому сказав, що окупанти, мовляв, "взяли Бахмут". Також він зібрався нібито "вивести" вагнерівців з міста до 25 травня і передати позиції кадровим російським військам.

Представник ЗСУ Сергій Череватий сказав, що українські війська продовжують битися за Бахмут і не дають ворожим силам захопити місто. За його словами, бійці утримують позиції на південному заході Бахмута, відбивають атаки і завдають своїх ударів у відповідь.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала обстановку в Бахмуті критично складною. Сили оборони України тримають оборону в районі літака, контролюють там об'єкти і приватний сектор. Йдуть важкі бої.

Окупанти РФ повністю не взяли Бахмут

Російський журналіст Петро Верзілов показав кадри обстановки на заході Бахмута. Бійці ЗСУ тримають позиції і б'ються з окупантами.

Дивіться відео, в якому Світан розповів про сценарій оточення окупантів Росії в Бахмуті:

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